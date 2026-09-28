Вже вчетверте за рік: Путін збільшив чисельність армії РФ майже до 2,5 млн

Російський диктатор підписав указ, яким збільшив чисельність збройних сил. Такий указ він підписує вчетверте за рік. До цього за весь час війни аналогічні укази Путін підписував лише тричі.

Путін встановив нову штатну чисельність Збройних сил — вона склала 2 441 630 одиниць, у тому числі 1 550 500 військовослужбовців. У порівнянні з попередніми показниками чисельність ЗС РФ зросла на 15,5 тис. осіб.

Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності ЗС РФ: понад 2,44 млн осіб

Востаннє Путін збільшував чисельність Збройних сил РФ наприкінці липня; тоді її було збільшено на 25 тисяч військовослужбовців та 2 тисячі цивільних співробітників. Тоді додаткові штатні одиниці були виділені для створення військово-будівельних підрозділів — сучасних аналогів радянських стройбатів.

Вперше за час повномасштабної війни в Україні Путін підписав указ про збільшення чисельності у серпні 2022 року; він збільшив чисельність ЗС РФ на 137 тисяч осіб.

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До війни востаннє чисельність російських збройних сил змінювалася у 2017 році. Тоді Путін, навпаки, скоротив штатну чисельність ЗС РФ.

Четвертий за рік указ про збільшення чисельності російської армії Путін підписав на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в Росії або про можливий напад на європейські країни. Російська влада неодноразово офіційно заперечувала такі плани.

Тим часом стало відомо, що "оборонний" бюджет Росії у 2027 році збільшать на третину — до 17,1 трлн рублів (раніше планувалося до 13,5 трлн рублів). Дефіцит бюджету РФ зріс удвічі.

Заплановані ресурси дозволять "забезпечити оснащення збройних сил необхідним озброєнням та військовою технікою, модернізацію підприємств ОПК, виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та підтримку їхніх сімей", — йшлося у заяві Мінфіну під час внесення бюджетного пакету на розгляд уряду.

При цьому Мінекономрозвитку прогнозує уповільнення темпів зростання ВПК у найближчі три роки. Очікувані нафтогазові доходи впадуть з 8,9 трлн рублів до 7,6 трлн, а видатки бюджету зростуть до 48,6 трлн. Державний борг наступного року зросте до 21,7% ВВП (+1,8 п.п.), також зростуть і внутрішні запозичення.

Російські ЗМІ зазначають, що на тлі зростання витрат на війну в Україні в РФ "скорочують" медичні проекти: ремонт і будівництво медичних закладів, витрати на ліки для хворих на рак та обладнання для онкодиспансерів, фінансування розвитку швидкої допомоги, розвиток медичної реабілітації.

Зазначається, що значно зросло (+35 %) фінансування лише одного проєкту: створення цифрової бази "Здоров’я", через яку військкомати зможуть отримувати медичні документи будь-якого громадянина.

Щоб залатати діри в бюджеті, влада запровадить нові податкові ставки; про це було оголошено одразу після виборів до Держдуми.

Нагадаємо, Путін передав активи німецької мережі Metro в РФ компанії, яка з’явилася 20 днів тому.

До цього Путін передав під тимчасове управління також російські активи одразу кількох французьких компаній, зокрема "Ашан". Їх отримала компанія, яку очолює генерал МВС Андрій Краюшкін.