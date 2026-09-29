Росія відмежовується від країн Балтії на тлі чуток про мобілізацію

Офіційно заявляється, що це робиться з метою "протидії міграції", але ці процеси відбуваються на тлі чуток про посилення мобілізації в РФ та підписаного Путіним документа про збільшення чисельності ЗС РФ.

Загородження встановлюють на території, що межує з річкою Нарва на кордоні Росії та Естонії. Про це йдеться у зверненні адміністрації Кінгісеппського району Ленінградської області до місцевих мешканців, що пояснюється боротьбою з нелегальною міграцією та "забезпеченням безпеки РФ у прикордонній сфері", пишуть "Важливі історії".

Влада Кінгісеппського району заявила, що поблизу Нарви ведуться "роботи з додаткового інженерно-технічного оснащення державного кордону".

Районна адміністрація також попросила мешканців Кінгісеппського, Сланцевського та Ломоносовського районів мати при собі документи, що посвідчують особу, та дозвіл на перебування у прикордонній зоні. Крім того, мешканцям Ленінградської області рекомендували не ходити до лісів на кордоні з Естонією в темний час доби.

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У 2025 році Естонія також встановила нові загородження на так званому "мосту Дружби", який з’єднує російський Івангород з естонською Нарвою. У Таллінні це назвали оновленням системи безпеки та посиленням охорони Шенгенської зони.

Нагадаємо, ці події відбуваються на тлі чуток про те, що Росія може напасти на одну з країн НАТО, і це може бути одна з трьох країн Балтії. РФ межує з усіма ними: з Литвою через свій Калінінградський ексклав. Так, днями пропагандисти з російського державного агентства "РІА Новини" опублікували колонку про те, що "на Росію чекає ще одна СВО" (війна – ред.) у Литві, але потім її видалили. Текст написав позаштатний автор агентства Олександр Носович після того, як Сейм Литви підтримав виключення з конституції заборони на розміщення ядерної зброї, матеріал швидко видалили, аргументуючи це тим, що він нібито "не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці РФ".

Раніше стало відомо, що Путін підписав указ, яким збільшив чисельність збройних сил РФ. Такий указ він підписує вчетверте за рік. Була встановлена нова штатна чисельність Збройних сил — вона склала 2 441 630 одиниць, у тому числі 1 550 500 військовослужбовців.

А Володимир Зеленський заявив, що Росія вже розпочала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких залучає до війни проти України.