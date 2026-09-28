Путин наращивает армию для войны: Зеленский заявил о начале дополнительной мобилизации в РФ

Россия готовит новую волну мобилизации, а украинская разведка уже располагает документами, которые, по словам Зеленского, подтверждают планы Кремля.

Россия уже приступила к дополнительной мобилизации и увеличивает число людей, которых привлекает к войне против Украины. Об этом 28 сентября заявил президент Владимир Зеленский, сославшись на доклад Главного управления разведки Минобороны Украины.

Зеленский сообщил о начале новой волны мобилизации в РФ. На видео с 3:32

По словам главы государства, российские власти используют различные способы для пополнения своих войск и планируют более активно привлекать иностранцев.

"Фактически, россияне уже начали дополнительную мобилизацию. Они увеличивают количество призываемых и используют для этого различные методы. Планируют также расширить привлечение иностранцев", — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина намерена проинформировать правительства стран, граждан которых Россия пытается привлечь в свою армию.

"Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия вербует людей в свою армию, противодействовали этому. Мы проинформируем каждое правительство", — заявил он.

Что именно сообщило ГУР

Зеленский подчеркнул, что информация о планах России стала известна после сегодняшнего доклада украинской разведки.

"Сегодня же прозвучал доклад ГУР о тех мерах, которые Россия планирует принять в дальнейшем", — сказал президент.

В то же время в публичном заявлении глава государства не раскрыл подробностей разведывательных материалов, на основании которых ГУР сделало соответствующие выводы.

Ранее, 11 августа 2026 года, Зеленский уже сообщал о подготовке Россией новой мобилизации. Тогда он заявлял, что начальник ГУР Олег Иващенко доложил о подготовке российской мобилизации, а украинская сторона располагает внутренними российскими документами, которые, по словам президента, это подтверждают.

Теперь, по словам Зеленского, речь идет уже не только о подготовке, но и о начале дополнительного набора людей в российские войска, причем Москва планирует расширять и привлечение иностранцев.

Зеленский сообщил о новых данных, касающихся военных КНДР

Отдельно президент рассказал о ситуации с военными Северной Кореи, которых Россия привлекает к войне. По его словам, украинская сторона получила новые данные о присутствии военнослужащих КНДР на территории России.

"У нас есть и новые данные о привлечении в Россию военных из Северной Кореи", — сказал Зеленский.

По данным, озвученным президентом, на территории РФ в настоящее время находятся более 8 тысяч северокорейских военнослужащих.

В то же время, по словам Зеленского, Россия и Северная Корея готовят дальнейшее развертывание такого контингента.

"Кроме того, ведётся подготовка к развертыванию контингента ещё на 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию", — заявил глава государства.

Таким образом, речь идет о подготовке ещё около 10 тысяч военнослужащих КНДР к отправке на территорию РФ. При этом Зеленский не уточнил, когда именно должна состояться эта переброска и где именно российская сторона планирует задействовать этот контингент.

Владимир Зеленский также рассказал об условиях военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, Россия расплачивается с Северной Кореей, в частности, технологиями.

"Россия же за это платит. В частности, технологиями", — сказал президент.

Он заявил, что в рамках такого военно-технического сотрудничества на территории КНДР при технической поддержке России уже налажено производство ударных беспилотников.

"И в обмен на такую помощь в области технической поддержки со стороны России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед", — сообщил Зеленский.

Таким образом, по оценке украинской стороны, сотрудничество РФ и КНДР охватывает не только привлечение северокорейских военных к российской военной инфраструктуре, но и передачу технологий, а также развитие производства ударных беспилотников.

Напомним, что Россия ежемесячно теряет в Украине примерно на 6 тысяч военных больше, чем успевает набрать в армию, и этот разрыв в последнее время только увеличивается. Западные чиновники считают, что проблемы с пополнением личного состава стали одной из причин, по которым Кремль пока не решается на новую масштабную мобилизацию.

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