Мобилизация стала краеугольным камнем: потери РФ на поле боя превышают пополнение — СМИ

Россия ежемесячно теряет в Украине примерно на 6000 военнослужащих больше, чем успевает набрать. По оценкам западных чиновников, в последние два месяца даже таких темпов уже недостаточно для компенсации потерь.

Кремль пока не решается на новую масштабную мобилизацию из-за проблем с пополнением армии для войны против Украины. Об этом говорится в материале издания The Guardian.

После мобилизационной кампании осенью 2022 года РФ уже покинули около миллиона человек, и люди продолжают бежать оттуда. В то же время в Кремле осознают, что вероятный повторный призыв также может создать проблемы из-за нехватки техники и офицеров, однако окончательного решения лидер РФ Владимир Путин пока не принял.

"По нашим оценкам, разница между количеством людей, которых теряет Россия, и количеством тех, кого ей удается набрать, сейчас составляет около 6 тысяч в месяц", — сказал один из собеседников издания.

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В то же время Путин усиливает удары по Украине, в частности по гражданской и энергетической инфраструктуре. С начала июля Россия выпустила более 360 ракет, пытаясь воспользоваться недостатком украинской противоракетной обороны и сломить моральный дух населения в преддверии зимы.

Москва также продолжает угрожать западным странам, в частности Великобритании. Однако западные чиновники считают, что Путин стремится избежать прямого столкновения с НАТО, а угрозы использует для запугивания союзников Украины и ослабления их поддержки Киева.

По их оценке, РФ может прибегнуть к кибератакам и диверсиям через подконтрольных посредников. Главная цель Кремля, по мнению собеседников СМИ, заключается в том, чтобы продолжать изнурительную войну против Украины и вселять страх в ЕС и НАТО с целью раскола западных альянсов, что, по замыслу РФ, заставит их сократить помощь Украине.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия установила рекорд по числу погибших на фронте. Военный обозреватель Александр Коваленко связывает это с изменением тактики штурмовых бригад — теперь, когда в атаку оккупанты отправляют солдат поодиночке или парами, шансы выжить резко уменьшились.

Впоследствии стало известно, что продвижение РФ на фронте замедлилось практически до нуля. Военный эксперт Виктор Таран считает очень важным моментом войны тот момент, когда становится ясно, что количество солдат на фронте уже не имеет значения, а значит — никакая осенняя мобилизация России уже не поможет.