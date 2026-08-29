Мобілізація стала наріжним каменем: темпи втрат РФ на полі бою перевищують поповнення — ЗМІ

Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6000 військових більше, ніж встигає набрати. За оцінками західних чиновників, останні два місяці навіть таких темпів уже недостатньо для компенсації втрат.

Кремль поки не наважується на нову масштабну мобілізацію через проблеми з поповненням армії на війну проти України. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian.

Після кампанії мобілізації восени 2022 року РФ уже покинули близько мільйона людей, і продовжують звідти тікати. Водночас у Кремлі усвідомлюють, що ймовірний повторний призов також може створити проблеми через нестачу техніки та офіцерів, однак остаточного рішення лідер РФ Володимир Путін поки не прийняв.

"За нашими оцінками, різниця між кількістю людей, яких Росія втрачає, та кількістю тих, кого їй вдається набрати, зараз становить близько 6 тисяч на місяць", — сказав один із співрозмовників видання.

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Натомість Путін посилює удари по Україні, зокрема по цивільній та енергетичній інфраструктурі. З початку липня Росія випустила понад 360 ракет, намагаючись використати дефіцит української протиракетної оборони та зламати моральний дух населення напередодні зими.

Москва також продовжує погрожувати західним країнам, зокрема Великій Британії. Та західні чиновники вважають, що Путін прагне уникнути прямого зіткнення з НАТО, а погрози використовує для залякування союзників України та послаблення їхньої підтримки Києва.

За їхньою оцінкою, РФ може вдатися до кібератак і диверсій через підконтрольних посередників. Головна мета Кремля, вважають співрозмовники ЗМІ, полягає в тому, щоби продовжувати війну на виснаження проти України та наводити страх на ЄС і НАТО для розколу західних альянсів, що, за задумом РФ, змусить їх скоротити допомогу Україні.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія встановила рекорд за кількістю загиблих на фронті. Військовий оглядач Олександр Коваленко пов’язує його зі зміною тактики штурмових бригад — тепер, коли в атаку окупантiв відправляють поодинці або парами, шанси вижити різко зменшилися.

Згодом стало відомо, що просування РФ на фронті сповільнилося майже до нуля. Військовий експерт Віктор Таран вважає дуже важливим моментом війни — коли стає зрозуміло, що кількість солдатів на фронті вже не має значення, а отже — жодна осіння мобілізація Росії вже не допоможе.