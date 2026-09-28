Путін нарощує армію для війни: Зеленський заявив про початок додаткової мобілізації в РФ

Росія готує нову хвилю мобілізації, а українська розвідка вже має документи, які, за словами Зеленського, підтверджують плани Кремля.

Росія вже почала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких залучає до війни проти України. Про це 28 вересня заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь Головного управління розвідки Міноборони України.

Зеленський повідомив про початок нової хвилі мобілізації в РФ. На відео з 3:32

За словами глави держави, російська влада використовує різні способи для поповнення своїх військ і планує активніше залучати іноземців.

"Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають, і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна має намір поінформувати уряди країн, громадян яких Росія намагається залучати до своєї армії.

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"Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо", — заявив він.

Що саме повідомило ГУР

Зеленський наголосив, що інформація про плани Росії стала відомою після сьогоднішньої доповіді української розвідки.

"Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надалі", — сказав президент.

Водночас у публічній заяві глава держави не розкрив деталей розвідувальних матеріалів, на підставі яких ГУР зробило відповідні висновки.

Раніше, 11 серпня 2026 року, Зеленський уже повідомляв про підготовку Росією нової мобілізації. Тоді він заявляв, що начальник ГУР Олег Іващенко доповів про підготовку російської мобілізації, а українська сторона має внутрішні російські документи, які, за словами президента, це підтверджують.

Тепер, за словами Зеленського, йдеться вже не лише про підготовку, а про початок додаткового набору людей до російських військ, причому Москва планує збільшувати і залучення іноземців.

Зеленський повідомив про нові дані щодо військових КНДР

Окремо президент розповів про ситуацію з військовими Північної Кореї, яких Росія залучає до війни. За його словами, українська сторона отримала нові дані про присутність військовослужбовців КНДР на території Росії.

"Ми маємо і нові дані по залученням в Росію військових з Північної Кореї", — сказав Зеленський.

За даними, озвученими президентом, на території РФ зараз перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових.

Водночас, за словами Зеленського, Росія та Північна Корея готують подальше розгортання такого контингенту.

"Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію", — заявив глава держави.

Таким чином, йдеться про підготовку ще близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР до відправлення на територію РФ. Водночас Зеленський не уточнив, коли саме це перекидання має відбутися та де саме російська сторона планує використовувати цей контингент.

Володимир Зеленський також розповів про умови військової співпраці Москви та Пхеньяна.

За його словами, Росія розраховується з Північною Кореєю, зокрема, технологіями.

"Росія ж за це платить. Зокрема, технологіями", — сказав президент.

Він заявив, що в межах такої військово-технічної співпраці на території КНДР за технічної підтримки Росії вже розгорнули виробництво ударних безпілотників.

"І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед", — повідомив Зеленський.

Таким чином, за оцінкою української сторони, співпраця РФ і КНДР охоплює не лише залучення північнокорейських військових до російської військової інфраструктури, а й передачу технологій та розвиток виробництва ударних безпілотників.

Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати до армії, і цей розрив останнім часом лише зростає. Західні чиновники вважають, що проблеми з поповненням особового складу стали однією з причин, через які Кремль поки не наважується на нову масштабну мобілізацію.

Також ми писали, що росування РФ на фронті сповільнилося майже до нуля. Військовий експерт Віктор Таран зазначає, що війна може наблизитися до переломного моменту, коли чисельність особового складу на фронті вже не визначатиме результат, а нова осіння мобілізація в Росії не матиме вирішального значення.