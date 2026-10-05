Естонія перекидає війська до кордону, готуючись до агресії РФ, — FT

Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що розташоване за 50 кілометрів від російського кордону, в рамках реалізації стратегії "активної оборони".

Отже, у країні готуються до можливої агресії з боку РФ, повідомили естонські чиновники виданню Financial Times.

За словами офіційних осіб, Естонія постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території, оскільки ця країна, що перебуває на передовій НАТО, готується до можливої агресії Москви за межами України.

При цьому розвідка Естонії та армія не вважають, що Росія розпочне повномасштабну війну з НАТО принаймні протягом найближчих двох років, але переконані, що Москва розпочне військовий конфлікт із країнами Балтії. І, ймовірно, це буде Естонія, яка не має власних військово-повітряних сил, але переходить до стратегії "активної оборони".

Видео дня

"Ми маємо починати з кордону й здобувати перемоги вже в перших боях", — заявив полковник Тармо Кундла, командир Першої естонської бригади, головної бойової сили країни.

У рамках нової стратегії його підрозділ назавжди передислокується з Тапи до Йіхві, що за 50 км від російського кордону, де зараз будуються нові великі об’єкти для розміщення солдатів.

"Стримування не діє. Критичний період для вирішення цього питання для всіх нас у країнах Балтії припадає на найближчі один-чотири роки", — зазначив представник естонської військової розвідки.

"Щоб стримування було переконливим, ми маємо зробити агресію проти нас немислимою. Наша мета чітка: утримати ворога та руйнівні наслідки війни подалі від естонської території", — наголосили в Міністерстві оборони Естонії.

У травні уряд Естонії ввів термін "активна оборона" до своєї концепції національної безпеки. Відтоді збройні сили країни розпочали радикальну реорганізацію. З Тапи, головної військової бази Естонії, елітні підрозділи перекидають до російського кордону. Окрім нової бази в Йихві, у прикордонній Нарві також будується база, розрахована на 1000 військовослужбовців.

Кордон між Естонією та РФ у Нарві Фото: Соцмережi

Протягом останнього року країна підписала контракти на придбання дев’яти американських ракетних систем залпового вогню Himars, балістичних ракет M57 з дальністю польоту до 300 км, а також дев'яти південнокорейських РСЗО Chunmoo з аналогічною дальністю. Відстань від прикордонних естонських баз до російського Санкт-Петербурга становить усього 260 км.

Протягом десятиліття після російського вторгнення в Україну у 2014 році естонські військові стратеги розробили оборонну доктрину, сформовану під впливом історії та географії країни. Згідно з цим підходом, у разі агресії призовники країни мали б швидко мобілізуватися й вести тактичну, майже партизанську оборону проти росіян, доки не прибуде підкріплення з НАТО. Однак, спостерігаючи за тим, як РФ воює в Україні, у Міноборони Естонії дійшли висновку, що такий план не спрацює, оскільки Кремль ігнорує втрати й бореться за утримання захопленої території навіть після того, як на ній усе знищено.

Тому естонська армія боротиметься за кожен метр своєї території та завдаватиме Росії потужних ударів за сотні кілометрів за лінією фронту з першого дня будь-якого вторгнення.

"З військової точки зору це дуже складно. Ми не можемо маніпулювати противником, відступаючи або тактично заманюючи його в певні ситуації. Ми маємо розгорнути наші лінії вже сьогодні. Це оборона на висунутих позиціях", — заявив полковник Тармо Кундла.

Військова розвідка Естонії особливо побоюється певних обмежених дій проти прикордонної цілі — зокрема, невеликого, переважно російськомовного міста Нарва. Це могло б стати провокаційним випробуванням рішучості НАТО, спрямованим на розкол альянсу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала відгороджуватися від Естонії та споруджувати загородження на території, що межує з річкою Нарва на кордоні Росії та Естонії.

Європейські спецслужби по-різному оцінюють ризик можливого нападу Росії на НАТО: Чехія не виключає такого сценарію вже в найближчі місяці, тоді як Латвія та Естонія закликають не перебільшувати загрозу.