"Нарвская республика" и Сувалкский коридор: где Кремль может ударить по НАТО

Пока НАТО готовит новый оборонный кулак у границ России, украинские эксперты спорят: решится ли Кремль проверить на прочность пятую статью Альянса уже этой осенью. Одни уверены — Москва способна устроить в Прибалтике гибридный сценарий по типу "народных республик", другие считают, что все ресурсы РФ сейчас брошены на Украину. Почему Нарва и Сувалкский коридор всё чаще звучат в военных прогнозах и может ли Балтика стать новым очагом напряжения — разбирался Фокус.

НАТО усилит оборону восточного фланга, создав структуру для быстрого развёртывания войск в Латвии и Эстонии на случай войны с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Германо-нидерландский корпус (до 60 тысяч военных) будет отвечать за защиту этих стран. Решение подчёркивает стратегическую важность Прибалтики на фоне войны в Украине и критики США, а Трамп выводит 5 тысяч американских военных из Германии.

Официальные лица НАТО годами предупреждали о возросшей угрозе со стороны России, которая, по их словам, потенциально может начать крупномасштабное нападение на территорию альянса уже в 2029 году. Москва отрицает агрессивные намерения и обвиняет альянс в разжигании напряжённости путём расширения на соседнюю территорию.

РФ может пойти на Прибалтику уже через полгода

Мнения украинских политологов относительно того, решится ли Кремль открыть второй фронт, кардинально разделились. Как считает политолог Андрей Золотарёв, РФ может решиться пойти в наступление на Прибалтику уже этой осенью, учитывая, что Генштаб Российской армии возглавляет Герасимов — большой теоретик гибридной войны, о чём говорил Валерий Залужный. Он не исключает, что не будут использовать танковые колонны в стиле маршала Жукова в Белгородской операции, а пойдут по пути гибридного варианта.

В качестве примера политолог приводит Нарву — город на территории Эстонии с преимущественно русскоязычным населением и пророссийскими настроениями. По его мнению, там Кремль может попытаться разыграть сценарий по типу "народной республики".

"Там может случиться нечто подобное ДНР — "Нарвская народная республика". Либо другая потенциально взрывоопасная точка — это Сувалкский коридор — территория, которая ведёт из Белоруссии в Калининградскую область, являющуюся эксклавом РФ. Тем более, учитывая заявление не самых дальновидных литовских политических деятелей о том, что "захватим Калининградскую область", там потенциально может нечто случиться. Я думаю, что всё-таки пойдут по пути гибридной провокации: залёты дронов, удары", — сказал Фокусу политолог.

В то же время, по словам Золотарёва, Украине стоит опасаться и возможных провокаций против самой Беларусь. Речь, в частности, идёт о сценарии, при котором "неизвестные дроны" могут нанести удары по нефтеперерабатывающим заводам в Новополоцке или Мозыре, чтобы втянуть Лукашенко в прямое участие в войне. При этом, как отмечает политолог, сам Лукашенко всё это время старался избегать подобного сценария, а значительная часть его окружения крайне негативно относится к перспективе полноценного вступления Беларуси в войну.

Кроме того, Золотарёв обращает внимание на признаки осторожного потепления отношений между США и Беларусь. По его словам, Белый дом фактически игнорирует Тихановскую, одновременно демонстрируя готовность к частичному смягчению подходов к Минску — например, в вопросе санкций против белорусского калия. На этом фоне, отмечает эксперт, уже начали появляться слухи о возможном визите Лукашенко в Вашингтон.

"Поэтому, я думаю, что под ударом может оказаться Сувалкский коридор и Нарва. Хотя по степени радикальности, на фоне того, что в Москве был принят закон об использовании вооружённых сил РФ для защиты россиян, осуждённых зарубежными судами, я бы всё-таки поставил Латвию на третье место. Но в какой-то точке гибридно попытаются прощупать пятую статью устава НАТО на прочность. У меня такая уверенность, что по пути прямой вооружённой агрессии не пойдут — будут какие-то гибридные варианты", — подчеркнул политолог.

Но если Кремль что-то и запланирует против стран Балтии, то это может произойти не раньше осени, когда пройдут выборы в Госдуму, Путин получит большую свободу рук и можно будет не оглядываться на общественное мнение. Тогда риск таких гибридных сценариев будет возрастать. Сейчас — нет. Сейчас ограничатся грозными, в духе китайских предупреждений, заявлениями относительно стран Балтии.

"В ближайшие полгода, я думаю, что ничего такого не случится. В Риге, Вильнюсе могут полгода спать спокойно, но держать порох сухим. Потому что есть риск того, что в Кремле устроят гибридный сценарий с увольнениями, с защитой прав русскоязычных. Тем более что теперь закон позволяет использовать вооружённые силы РФ по сути на территории других государств. Это развязывает руки как раз для таких гибридных сценариев", — отметил Золотарёв.

На первом месте у Кремля — Украина и Молдова, на последнем — Прибалтика

По мнению политолога Руслана Бортника, у россиян на сегодня нет резервов и необходимого вооружения, чтобы начать эскалацию против стран Балтии. Они сегодня не в приоритете политики Кремля.

"В общем-то, для прямой эскалации у Кремля просто нет сил. Какие-то резервы были, но их сбросили на Запорожское направление или на Донбасс. Там решаются главные цели Кремля. Ресурсов нет, резервов нет, поэтому я думаю, что такая эскалация маловероятна", — сказал Фокусу Бортник.

Он подчеркнул, что таким образом восточноевропейские страны, восточный фланг НАТО привлекают внимание к себе и к кризису безопасности. Стратегически Кремль может пойти на это, но только после завершения войны с Украиной, после перевооружения. И это отвлекает дополнительные ресурсы.

"Кроме того, мы видим, что растёт риск разного рода диверсионных актов. Действительно, те же дроны, деятельность неизвестных лиц. Поэтому идёт постепенное "прогревание" всей Восточной Европы — от Балтийского моря до Чёрного. Вся эта полоса, вся зона между морями прогревается", — считает политолог.

Если брать приоритет российских целей, то, по словам Бортника, на первом месте — Украина и Молдова, потом идут страны Средней Азии и Кавказа, а затем уже, возможно, страны Прибалтики, которые находятся внутри и Евросоюза, и НАТО. И любая российская агрессия в отношении этих стран будет триггерить Соединённые Штаты Америки, а не только ЕС.

"Поэтому я думаю, что Москва будет сохранять напряжение, постепенно повышать его гибридными формами, а прямое вторжение остаётся маловероятным", — подчёркивает Бортник.

А тем временем, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении членами Альянса 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине.

А Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.