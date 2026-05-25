Включая Британию и Францию: 5 государств заблокировали план НАТО по финансированию Украины

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении членами Альянса 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине.

Рютте рассчитывал утвердить предложение на летнем саммите НАТО в Анкаре, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инициативу не реализуют из-за отсутствия единодушной поддержки союзников.

По данным журналистов, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят на Украину более 0,25% своего ВВП, выразили поддержку идеи, к ним относятся:

Нидерланды;

Польша;

страны Балтии;

Скандинавские государства.

Однако решения в Альянсе принимаются консенсусом, а Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против. По словам собеседника издания, указанные страны "не в восторге от этой идеи".

Авторы материала подчеркнули, что это стало двойным ударом по репутации Великобритании, которая позиционирует себя как один из самых преданных союзников Украины.

Официальный вклад Британии — 3 млрд фунтов в год, или около 0,1% ВВП — является третьим по размеру после США и Германии, но значительно ниже предложенного порога.

"Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова реальными деньгами", — отметил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

