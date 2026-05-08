Из кредита ЕС выделят 1,56 трлн грн на оборону и зарплаты ВСУ: в правительстве назвали расходы

Правительство планирует существенно пересмотреть Государственный бюджет Украины на 2026 год, увеличив его доходы более чем на 2,2 трлн грн. Дополнительное финансирование прежде всего направят на нужды обороны, поддержку военных, развитие вооружения и укрепление устойчивости регионов в условиях войны.

О подготовке соответствующих изменений сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Telegram. По ее словам, пересмотр бюджетных показателей стал возможным после достижения договоренности с Европейским Союзом о новой программе финансовой поддержки на 2026-2027 годы общим объемом 90 млрд евро.

В рамках этой программы Украина рассчитывает уже в следующем году получить 45 млрд евро. Большую часть средств — 31,8 млрд евро — планируют направить на финансирование сектора безопасности и обороны. В то же время еще 13,2 млрд евро должны помочь покрыть дефицит государственного бюджета.

Свириденко уточнила, что поступление первого транша ожидается уже в июне.

В ее заметке говорится, что наибольший объем дополнительных расходов предусмотрен именно для оборонной сферы. На нужды сектора безопасности и обороны правительство предлагает выделить еще 1,56 трлн грн. Часть этих средств направят на денежное обеспечение военнослужащих, а основной финансовый ресурс — на закупку, производство и модернизацию вооружения и военной техники. Также в бюджете планируют сформировать отдельный резерв для оперативных нужд сил обороны.

Отдельный акцент правительство делает на поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о развитии собственного производства оружия, обновлении технической базы и увеличении возможностей отечественных предприятий, работающих на оборону страны.

Кроме военных расходов, дополнительные средства предусмотрены и для регионов. В частности, еще 40 млрд грн правительство хочет направить на реализацию программ устойчивости общин и областей. Прежде всего это касается подготовки к осенне-зимнему периоду, защиты энергетических объектов и стабильной работы критической инфраструктуры. 40 млрд грн планируют направить в резервный фонд государства.

"Спасибо нашим партнерам за поддержку Украины и министерствам за оперативную подготовку изменений в бюджет, которые учитывают потребности наших Сил обороны и безопасности. Будем работать в дальнейшем с народными депутатами для поддержки изменений в сессионном зале", — отметила Свириденко.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко рассказывал, что Украина впервые сможет направлять часть международной финансовой помощи на выплаты военным. В частности, это стало возможным после принятия нового кредитного решения Европейского Союза.

В общем, в конце апреля Европейский Союз разблокировал новый масштабный пакет финансовой поддержки для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который рассчитан на два года. По его словам, часть этих средств планируют направить их планируют прежде всего на оборону, поддержку экономической устойчивости и подготовку страны к следующей зиме.