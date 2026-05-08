З кредиту ЄС виділять 1,56 трлн грн на оборону та зарплати ЗСУ: в уряді назвали ключові витрати

Уряд планує суттєво переглянути Державний бюджет України на 2026 рік, збільшивши його доходи більш ніж на 2,2 трлн грн. Додаткове фінансування насамперед спрямують на потреби оборони, підтримку військових, розвиток озброєння та зміцнення стійкості регіонів в умовах війни.

Про підготовку відповідних змін повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Telegram. За її словами, перегляд бюджетних показників став можливим після досягнення домовленості з Європейським Союзом щодо нової програми фінансової підтримки на 2026–2027 роки загальним обсягом 90 млрд євро.

У межах цієї програми Україна розраховує вже наступного року отримати 45 млрд євро. Більшу частину коштів — 31,8 млрд євро — планують направити на фінансування сектору безпеки та оборони. Водночас ще 13,2 млрд євро мають допомогти покрити дефіцит державного бюджету.

Свириденко уточнила, що надходження першого траншу очікується вже в червні.

У її дописі йдеться, що найбільший обсяг додаткових видатків передбачено саме для оборонної сфери. На потреби сектору безпеки й оборони уряд пропонує виділити ще 1,56 трлн грн. Частину цих коштів спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців, а основний фінансовий ресурс — на закупівлю, виробництво та модернізацію озброєння і військової техніки. Також у бюджеті планують сформувати окремий резерв для оперативних потреб сил оборони.

Окремий акцент уряд робить на підтримці українського оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розвиток власного виробництва зброї, оновлення технічної бази та збільшення можливостей вітчизняних підприємств, які працюють на оборону країни.

Крім військових витрат, додаткові кошти передбачені й для регіонів. Зокрема, ще 40 млрд грн уряд хоче направити на реалізацію програм стійкості громад та областей. Насамперед це стосується підготовки до осінньо-зимового періоду, захисту енергетичних об’єктів та стабільної роботи критичної інфраструктури.А інші 40 млрд грн планують спрямувати до резервного фонду держави.

"Дякую нашим партнерам за підтримку України та міністерствам за оперативну підготовку змін до бюджету, які враховують потреби наших Сил оборони та безпеки. Працюватимемо надалі з народними депутатами для підтримки змін у сесійній залі", — зауважила Свириденко.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко розповідав, що Україна вперше зможе спрямовувати частину міжнародної фінансової допомоги на виплати військовим. Зокрема, це стало можливим після ухвалення нового кредитного рішення Європейського Союзу.

Загалом, наприкінці квітня Європейський Союз розблокував новий масштабний пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро, який розрахований на два роки. За його словами, частину цих коштів планують спрямувати їх планують насамперед на оборону, підтримку економічної стійкості та підготовку країни до наступної зими.