Кредит ЄС можуть спрямовувати на зарплати ЗСУ: нардеп пояснив, у чому унікальність цієї допомоги

Україна вперше зможе спрямовувати частину міжнародної фінансової допомоги на виплати військовим. Зокрема, це стало можливим після ухвалення нового кредитного рішення Європейського Союзу.

Як розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко в ефірі Ранок.LIVE, йдеться про кредит ЄС, погодження якого тривалий час блокувала Угорщина, але зрештою рішення вдалося розблокувати.

За його словами, раніше в Україні діяло жорстке розмежування: усі гроші, які держава збирає всередині країни, йшли на потреби оборони, тоді як міжнародна фінансова підтримка використовувалася лише для покриття цивільних витрат — соціальних виплат, медицини, пенсій та функціонування держави загалом. Тепер же ситуація змінюється: новий кредит дозволяє частину цих коштів спрямувати саме на грошове забезпечення військовослужбовців.

Також Пушкаренко пояснив, що цей кредит має особливі умови. До завершення війни Україна не повинна його повертати, а відсотки фактично сплачують країни-партнери. Водночас фінансування забезпечується, зокрема, за рахунок заморожених російських активів.

"Новий кредит, який нарешті схвалили після зняття блокування з боку Угорщини, змінює цей підхід. Важливо, що до завершення війни Україна не повинна повертати ці кошти — вони надані під заморожені російські активи, а відсотки сплачують держави-партнери. Крім того, вперше досягнуто домовленості, яка дозволяє спрямовувати частину цих коштів на потреби ЗСУ, зокрема на грошове забезпечення військовослужбовців", — зауважив нардеп.

Крім того, депутат зупинився на питанні мотивації військових. За його словами, держава має переглянути підходи до грошового забезпечення, особливо для тих, хто перебуває на передовій, а також для людей, яких залучають до служби під час мобілізації. Він наголосив, що нові фінансові можливості можуть стати важливим ресурсом для підтримки військових і посилення обороноздатності країни.

"Ми сьогодні повинні прийняти рішення по перегляду мотивації для чинних військовослужбовців, особливо тих, хто на передньому краї, і тих, кого ми сьогодні ангажуємо в рамках мобілізації", — додав він.

Раніше Фокус писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наприкінці квітня Європейський Союз розблокував новий масштабний пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро, який розрахований на два роки. Частину цих коштів Київ очікує отримати вже найближчим часом, а спрямувати їх планують насамперед на оборону, підтримку економічної стійкості та підготовку країни до наступної зими.

Крім того, експерти зауважили, що питання повернення цього кредиту стане актуальним лише після завершення війни. Спочатку його планували повністю забезпечити замороженими російськими активами в ЄС, однак через юридичні обмеження формат змінили — тепер передбачається, що погашення відбуватиметься за рахунок репарацій, при цьому заморожені активи РФ розглядаються як гарантія їх майбутньої виплати.