Кредит ЕС могут направлять на зарплаты ВСУ: нардеп объяснил, в чем уникальность этой помощи
Украина впервые сможет направлять часть международной финансовой помощи на выплаты военным. В частности, это стало возможным после принятия нового кредитного решения Европейского Союза.
Как рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко в эфире Ранок.LIVE, речь идет о кредите ЕС, согласование которого долгое время блокировала Венгрия, но в конце концов решение удалось разблокировать.
По его словам, ранее в Украине действовало жесткое разграничение: все деньги, которые государство собирает внутри страны, шли на нужды обороны, тогда как международная финансовая поддержка использовалась только для покрытия гражданских расходов — социальных выплат, медицины, пенсий и функционирования государства в целом. Теперь же ситуация меняется: новый кредит позволяет часть этих средств направить именно на денежное обеспечение военнослужащих.
Также Пушкаренко объяснил, что этот кредит имеет особые условия. До завершения войны Украина не должна его возвращать, а проценты фактически платят страны-партнеры. В то же время финансирование обеспечивается, в частности, за счет замороженных российских активов.
"Новый кредит, который наконец одобрили после снятия блокировки со стороны Венгрии, меняет этот подход. Важно, что до завершения войны Украина не должна возвращать эти средства — они предоставлены под замороженные российские активы, а проценты платят государства-партнеры. Кроме того, впервые достигнута договоренность, которая позволяет направлять часть этих средств на нужды ВСУ, в частности на денежное обеспечение военнослужащих", — отметил нардеп.
Кроме того, депутат остановился на вопросе мотивации военных. По его словам, государство должно пересмотреть подходы к денежному обеспечению, особенно для тех, кто находится на передовой, а также для людей, которых привлекают к службе во время мобилизации. Он подчеркнул, что новые финансовые возможности могут стать важным ресурсом для поддержки военных и усиления обороноспособности страны.
"Мы сегодня должны принять решение по пересмотру мотивации для действующих военнослужащих, особенно тех, кто на переднем крае, и тех, кого мы сегодня ангажируем в рамках мобилизации", — добавил он.
Ранее Фокус писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в конце апреля Европейский Союз разблокировал новый масштабный пакет финансовой поддержки для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который рассчитан на два года. Часть этих средств Киев ожидает получить уже в ближайшее время, а направить их планируют прежде всего на оборону, поддержку экономической устойчивости и подготовку страны к следующей зиме.
Кроме того, эксперты отметили, что вопрос возврата этого кредита станет актуальным только после завершения войны. Сначала его планировали полностью обеспечить замороженными российскими активами в ЕС, однако из-за юридических ограничений формат изменили — теперь предполагается, что погашение будет происходить за счет репараций, при этом замороженные активы РФ рассматриваются как гарантия их будущей выплаты.