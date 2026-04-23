ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 млрд євро: Зеленський розповів, на що підуть кошти

Європейський Союз розблокував новий масштабний пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро, який розрахований на два роки. Частину цих коштів Київ очікує отримати вже найближчим часом, а спрямувати їх планують насамперед на оборону, підтримку економічної стійкості та підготовку країни до наступної зими.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram президент України Володимир Зеленський 23 квітня, ухвалене рішення має стратегічне значення як для безпеки держави, так і для подальшого зміцнення партнерства між Україною та Європейським Союзом.

За словами президента, реалізація нового пакету дозволить посилити оборонні можливості, забезпечити стабільну роботу держави та виконання соціальних зобов’язань перед громадянами. Йдеться про фінансування ключових сфер, від яких залежить щоденне функціонування країни та її здатність протистояти викликам воєнного часу.

"Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", — йдеться в його дописі.

Найближчим завданням тепер є якнайшвидший запуск фінансування, і українська сторона розраховує, що перша частина коштів стане доступною вже у травні або червні.

Як написав президент, значну частину фінансування планують направити на оборонний сектор. Передусім ідеться про виробництво озброєння всередині країни, розширення можливостей українського військово-промислового комплексу та закупівлю у партнерів тих видів зброї, які поки що не виготовляються в Україні.

Не менш важливим напрямом стане енергетика та захист критичної інфраструктури. Тому частину коштів з пакету планують використати для підготовки до нового опалювального сезону, ремонту пошкоджених об’єктів, створення додаткових резервів та підвищення стійкості систем, які залишаються однією з головних цілей російських атак.

Крім фінансової підтримки, Україна продовжує роботу з партнерами щодо посилення міжнародного тиску на Росію. За словами Зеленського, на майбутніх зустрічах обговорюватимуть нові санкційні рішення, які мають посилити відповідальність Кремля за розв’язану війну.

Також триває опрацювання нових форматів співпраці у сфері безпеки. Зокрема, йдеться про модель Drone Deals, яка вже показала результативність в інших регіонах світу.

"Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує. Слава Україні", — додав посадовець.

Нагадаємо, що 22 квітня посли країн-членів Європейського союзу схвалили надання кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Ба більше, вони підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії.

Окрім цього, видання Reuters писало, що з 20-го пакета санкцій проти виключили заборону на морські перевезення російської нафти, яка могла суттєво вплинути на чинний механізм обмеження цін.