ЄС виключив заборону на морські перевезення російської нафти з 20-го пакета санкцій, — Reuters

Сьогодні до ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, видання Reuters писало, що Європейський Союз не затвердив частину ключових обмежень. Зокрема, із пакета виключили заборону на морські перевезення російської нафти, яка могла суттєво вплинути на чинний механізм обмеження цін.

Як йдеться в матеріалі видання Reuters, країни ЄС попередньо погодили новий санкційний пакет, але відклали остаточні рішення до узгодження з партнерами з G7. Причиною стало те, що повна заборона морських перевезень російської нафти могла б призвести до фактичного скасування механізму "цінової стелі", запровадженого у 2022 році.

В цілому, цей механізм дозволяє третім країнам купувати російську нафту із використанням західних страхових і транспортних послуг лише за умови, що ціна не перевищує встановлений ліміт. Спочатку він становив 60 доларів за барель, а у 2026 році був знижений до 44,10 долара частиною країн G7 та їхніх союзників, хоча США до цього рішення не приєдналися.

У статті пояснюють, що основний акцент 20-го пакета санкцій зосереджений на військово-промисловому комплексі Росії, зокрема виробництві безпілотників, а також на так званому "тіньовому флоті", який використовується для обходу обмежень. Окремо передбачені нові заходи проти схем обходу санкцій через треті країни.

Крім цього, пакет містить обмеження щодо російського скрапленого природного газу та криголамного флоту, які планують запроваджувати поетапно. Також передбачені санкції проти великих російських нафтопереробних підприємств і виробників — із замороженням активів та забороною на ведення бізнесу.

ЄС також планує вперше застосувати спеціальні механізми протидії обходу санкцій щодо третьої країни — Киргизстану. Окрім цього, обмеження можуть торкнутися одного з нафтових портів у третій країні: спочатку розглядалися два порти, однак зрештою погодилися залишити лише один — в Індонезії.

Також Reuters зауважило, що ухвалення цього пакета тривалий час ускладнювалося через відсутність одностайної підтримки серед держав-членів. Зокрема, Словаччина та Угорщина пов’язували свою позицію з відновленням постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Очікується, що транзит цією магістраллю, яка є однією з ключових для постачання нафти до Європи, відновиться вперше з січня після пошкодження внаслідок атаки безпілотника. Через це міністр закордонних справ Словаччини заявив, що країна готова підтримати санкції після відновлення постачання, зазначивши, що вони не матимуть суттєвого впливу на економіку.

Водночас колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше виступав проти нових санкцій до відновлення транзиту та блокував інші рішення ЄС, зокрема виділення Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги.

Нагадаємо, що 22 квітня посли країн-членів Європейського союзу схвалили надання кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Крім того, вони підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії, що передбачає, зокрема, внесення до чорного списку більшої кількості суден тіньового флоту та запровадження нових торговельних обмежень.

Крім того, Фокус писав, що у квітні США видали ліцензію, яка скасовує санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.