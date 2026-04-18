Попри публічні обіцянки: США знову скасували санкції на російську нафту

Сполучені Штати Америки видали ліцензію, яка скасовує санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.

Попри публічні запевнення в тому, що ліцензії на постачання та продаж нафти російського походження не продовжуватимуть, Міністерство фінансів США поновило її дію. Відповідний документ з'явився на сайті відомства.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", — йдеться у заяві.

Відповідно до документа, санкційні обмеження щодо російської нафти скасовуються ще на 30 днів. Операції з нафтою та нафтопродуктами російського походження дозволено лише до 16 травня.

Що передувало

Варто зауважити, що тільки 16 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент публічно заявив під час брифінгу у Білому домі, що американська влада не буде продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти, писало видання "Європейська правда".

12 березня США зняли санкції з російської нафти, яка на той момент вже була завантажена на танкери у морі. Цей крок вжили, аби знизити ціни на нафту і газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на удари США. Винятки з обмежень, що запровадили, мали діяти до 11 квітня.

14 квітня видання Politico повідомляло, що США відновили санкції проти російської нафти: відтермінування, що надали США раніше, втратило свою дію.

Видання Semafor раніше писало, що США і надалі планують послаблювати санкції проти російської нафти.