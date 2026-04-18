Несмотря на публичные обещания: США снова отменили санкции на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки выдали лицензию, которая отменяет санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем.

Несмотря на публичные заверения в том, что лицензии на поставку и продажу нефти российского происхождения не будут продлевать, Министерство финансов США возобновило ее действие. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", — говорится в заявлении.

Согласно документу, санкционные ограничения в отношении российской нефти отменяются еще на 30 дней. Операции с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения разрешены только до 16 мая.

Что предшествовало

Стоит заметить, что только 16 апреля министр финансов США Скотт Бессент публично заявил во время брифинга в Белом доме, что американские власти не будут продлевать действие исключений из санкций для российской нефти, писало издание "Европейская правда".

12 марта США сняли санкции с российской нефти, которая на тот момент уже была загружена на танкеры в море. Этот шаг предприняли, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на удары США. Исключения из введенных ограничений должны были действовать до 11 апреля.

14 апреля издание Politico сообщало, что США возобновили санкции против российской нефти: отсрочка, предоставленная США ранее, утратила свое действие.

Издание Semafor ранее писало, что США и в дальнейшем планируют ослаблять санкции против российской нефти.