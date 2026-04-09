РФ зарабатывает 150 млн долларов в день: США планируют дальше ослаблять санкции против нефти, — СМИ

США планируют продлить снятие санкций с российского нефтяного сектора. Этот шаг будет касаться и иранской нефти.

В министерстве финансов объясняют это необходимостью минимизировать экономические последствия войны с Ираном. Об этом говорится в материале Semafor со ссылкой на бывших чиновников Минфина и Государственного департамента США.

По оценкам экспертов, ослабление санкций против российской нефти позволило снизить цены на нефть.

В то же время Россия порой зарабатывала дополнительные 150 миллионов долларов в день. Тогда как большая часть иранской нефти транспортировалась в Китай.

Оба продления срока отмены санкций стали очередным признаком того, что санкции изменили форму в течение второго срока президента Дональда Трампа, превратившись из средства экономического давления в эпизодический инструмент влияния на рынках.

"Мне трудно представить мир, где администрация Трампа снова начнет жестко бороться с российской нефтью, по крайней мере до промежуточных выборов", — говорит экс-чиновник Минфина и Госдепа Эдвард Фишман.

Даже если Иран сдержит свое обещание временно открыть Ормузский пролив, администрации Трампа все еще может быть выгодно ослабление санкций.

Сторонники отмены санкций настаивают на том, что они достаточно слабые, поэтому могут рассматриваться как рыночный сигнал, не влияя на возможность давить на Россию и Иран.

В то же время их оппоненты предупреждают, что продолжение ослабления санкций рискует закрепить новую норму: страны, на которые распространяются санкции, и которые нанесут достаточно сильный ответ, увидят, что США могут отступить.

"Есть третий вариант, который заключается в том, чтобы... нанести Соединенным Штатам достаточный экономический ущерб, чтобы Вашингтон счел нужным ослабить санкции, чтобы уменьшить эту боль для себя", — считает Фишман.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.