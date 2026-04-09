РФ заробляє 150 млн доларів на день: США планують далі послабляти санкції проти нафти, — ЗМІ

США планують продовжити зняття санкцій з російського нафтового сектору. Цей крок стосуватиметься і іранської нафти.

У міністерстві фінансів пояснюють це необхідністю мінімізувати економічні наслідки війни з Іраном. Про це йдеться у матеріалі Semafor з посиланням на колишніх чиновників Мінфіну та Державного департаменту США.

За оцінками експертів, послаблення санкцій проти російської нафти дозволило знизити ціни на нафту.

Водночас Росія часом заробляла додаткові 150 мільйонів доларів на день. Тоді як більша частина іранської нафти транспортувалася до Китаю .

Обидва продовження терміну скасування санкцій стали черговою ознакою того, що санкції змінили форму протягом другого терміну президента Дональда Трампа, перетворившись з засобу економічного тиску на епізодичний інструмент впливу на ринках.

"Мені важко уявити світ, де адміністрація Трампа знову почне жорстко боротися з російською нафтою, принаймні до проміжних виборів", — каже ексчиновник Мінфіну та Держдепу Едвард Фішман.

Навіть якщо Іран дотримається своєї обіцянки тимчасово відкрити Ормузьку протоку, адміністрації Трампа все ще може бути вигідно послаблення санкцій.

Прихильники скасування санкцій наполягають на тому, що вони достатньо слабкі, тож можуть розглядатися як ринковий сигнал, не впливаючи на можливість тиснути на Росію та Іран.

Водночас їхні опоненти попереджають, що продовження послаблення санкцій ризикує закріпити нову норму: країни, на які поширюються санкції, і які завдадуть достатньо сильної відповіді, побачать, що США можуть відступити.

"Є третій варіант, який полягає в тому, щоб… завдати Сполученим Штатам достатнього економічного збитку, щоб Вашингтон вважати за потрібне послабити санкції, аби зменшити цей біль для себе", — вважає Фішман.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.