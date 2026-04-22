ЕС исключил запрет на морские перевозки российской нефти из 20-го пакета санкций, — Reuters

Сегодня до принятия 20-го пакета санкций против России, издание Reuters писало, что Европейский Союз не утвердил часть ключевых ограничений. В частности, из пакета исключили запрет на морские перевозки российской нефти, который мог существенно повлиять на действующий механизм ограничения цен.

Как говорится в материале издания Reuters, страны ЕС предварительно согласовали новый санкционный пакет, но отложили окончательные решения до согласования с партнерами из G7. Причиной стало то, что полный запрет морских перевозок российской нефти мог бы привести к фактической отмене механизма "ценового потолка", введенного в 2022 году.

В целом, этот механизм позволяет третьим странам покупать российскую нефть с использованием западных страховых и транспортных услуг только при условии, что цена не превышает установленный лимит. Сначала он составлял 60 долларов за баррель, а в 2026 году был снижен до 44,10 доллара частью стран G7 и их союзников, хотя США к этому решению не присоединились.

В статье объясняют, что основной акцент 20-го пакета санкций сосредоточен на военно-промышленном комплексе России, в частности производстве беспилотников, а также на так называемом "теневом флоте", который используется для обхода ограничений. Отдельно предусмотрены новые меры против схем обхода санкций через третьи страны.

Кроме этого, пакет содержит ограничения в отношении российского сжиженного природного газа и ледокольного флота, которые планируют вводить поэтапно. Также предусмотрены санкции против крупных российских нефтеперерабатывающих предприятий и производителей — с замораживанием активов и запретом на ведение бизнеса.

ЕС также планирует впервые применить специальные механизмы противодействия обхода санкций в отношении третьей страны — Кыргызстана. Кроме этого, ограничения могут коснуться одного из нефтяных портов в третьей стране: сначала рассматривались два порта, однако в итоге согласились оставить только один — в Индонезии.

Также Reuters отметило, что принятие этого пакета длительное время осложнялось из-за отсутствия единодушной поддержки среди государств-членов. В частности, Словакия и Венгрия связывали свою позицию с возобновлением поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Ожидается, что транзит по этой магистрали, которая является одной из ключевых для поставок нефти в Европу, возобновится впервые с января после повреждения в результате атаки беспилотника. Поэтому министр иностранных дел Словакии заявил, что страна готова поддержать санкции после возобновления поставок, отметив, что они не окажут существенного влияния на экономику.

В то же время бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступал против новых санкций до восстановления транзита и блокировал другие решения ЕС, в частности выделение Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи.

Напомним, что 22 апреля послы стран-членов Европейского союза одобрили предоставление кредита Украине в 90 миллиардов евро. Кроме того, они поддержали 20-й пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, внесение в черный список большего количества судов теневого флота и введение новых торговых ограничений.

Кроме того, Фокус писал, что в апреле США выдали лицензию, которая отменяет санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем.