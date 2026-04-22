Посли ЄС схвалили кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ, — ЗМІ

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили надання кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Також вони підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії.

Відтепер формальну письмову процедуру було офіційно запущено, аби надання кредиту та запровадження антиросійських санкцій могли бути підтримані Радою ЄС. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представника Кіпра в Раді ЄС.

"Сьогодні як кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Кореперу. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", — повідомив представник Кіпру.

Планується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.

20-й пакет антиросійських санкцій містить зокрема пропозиції щодо обмежень проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які забезпечують постачанням російську військову машину. Крім того, він передбачає внесення до чорного списку більшої кількості суден тіньового флоту та запровадження нових торговельних обмежень. Санкції одночасно вдарять по операторах криптовалют та іноземних банках, які допомагають Москві уникати санкцій.

Планується, що Україна може отримати перший транш європейського кредиту вже в другому кварталі 2026 року. Водночас наразі невідомо, яку суму надасть Євросоюз.

Нагадаємо, що після поразки на виборах Орбан погодився розблокувати кредит ЄС для України. 19 квітня він що Україна готова вже з понеділка відновити роботу трубопроводу "Дружба". Натомість Будапешт виконає головну вимогу від Брюсселя, зазначає політик.

Перед цим президент Володимир Зеленський повідомив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповів, що під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, що посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто тоді пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі обіцяли знайти спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього хотіли розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.