"Продовжуємо діяльність у стилі УНР": Гетманцев попередив про "фінансову катастрофу"

Україна не виконала низку ключових показників міжнародних програм фінансування, через що вже втратила частину коштів. Також під загрозою опинилися нові кредити та співпраця з міжнародними партнерами.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що Україна знаходиться на межі "фінансової катастрофи" — у 2025 році держава не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility. Через це держава не отримала 3,9 мільярда євро, частина з яких, 300 мільйонів, вже втрачена безповоротно. За його словами, ситуація погіршується і в поточному році.

"В цьому першому кварталі ми не виконали вже 5 індикаторів із 5. І відповідно до наших взаємовідносин зі Світовим банком, якщо ми не приймемо 4 дуже важливі закони – ми не отримаємо 3,3 мільярди доларів від Світового банку", — зазначив Гетманцев.

Крім того, наголосив Гетманцев, під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, а також подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом через невиконання структурних зобов’язань.

"Структурні маяки, бо відповідні законопроекти урядом не були внесені до Верховної Ради. А ми з вами продовжуємо нашу політичну діяльність у стилі УНР 1918-го. Ми з вами можемо так втратити країну", — вказав він.

Також він розкритикував роботу уряду, зазначивши, що замість системних реформ влада зосереджується на популістичних рішеннях. Гетманцев закликав Кабінет міністрів зосередитися на євроінтеграції, дерегуляції, пенсійній реформі, аудиті державних витрат і детінізації економіки, наголосивши на необхідності системної роботи.

Нагадаємо, що раніше в парламенті загострилася політична ситуація через нестачу голосів для ухвалення рішень. Зокрема, Данило Гетманцев заявляв, що проблеми у Верховній Раді пов’язані з впливом оточення Андрія Єрмака та внутрішніми конфліктами у владі.

