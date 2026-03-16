"Банда Ермака", отправка на фронт и ликвидация НАБУ: нардепы высказались, почему не работает Рада

Народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о том, что причиной проблем с нехваткой голосов в Верховной Раде является то, что из власти не вычистили "банду" экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, именно "Ермак и ко" стали катализатором и первопричиной того, что происходит в Верховной Раде сегодня. Об этом Гетманцев написал в своем Telegram.

Нардеп реагировал на пост в Telegram-канале "Карточный офис", в котором говорится, что народные депутаты якобы давят на Владимира Зеленского о необходимости пойти на территориальные уступки для завершения войны. Автор анонимного канала также утверждает, что депутаты якобы саботируют работу, а за это им "выделили бюджеты" и "пообещали места в списках Залужного и других политических проектах".

"Черт Ермака на фиктивной броне, прятавшийся от мобилизации на кладбище, агитирует за бесконечную войну. И нет, это не голос Банковой и не голос Президента, хотя и хочет таковым казаться. Это голос не вычищенной из власти банды Ермака и ко, которая, кстати, и стала основным катализатором и первопричиной того, что происходит в ВР сегодня", — написал Гетманцев в ответ.

Предположительно, речь идет об известном блогере, ведущем YouTube-канала "Исландия" Владимире Петрове, который ранее был забронирован в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". При этом Гетманцев не называет имя Петрова напрямую.

На пост Гетманцева отреагировал и нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что тезис Гетманцева о влиянии Ермака является действительной причиной того, "что не так в парламенте".

Кроме того Железняк отметил, что Гетманцев является секретарем Совета коалиции, а также находится примерно в топ-5 депутатов по уровню влияния во власти.

Зато нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что проблема того, что Верховная Рада не действует как самостоятельная институция, появилась еще в 2019 году. Так, он приводит пример, что правительство согласовало с МВФ и другими органами введение НДС для ФЛП, но голосов в парламенте за это нет, ведь с депутатами этот вопрос не согласовывался.

Зато катализатором изменений, по словам Гончаренко, стало голосование за "ликвидацию независимости НАБУ и САП" в июле 2025 года, когда депутаты меняли свою позицию.

Нардеп утверждает, что сейчас "каждый сам за себя", поэтому он призывает депутатов наконец начать самостоятельно выполнять свои обязанности.

"Вас никто не спасет. Спросите у Андрея Ермака. Он был намного дороже и ценнее. И его потеряли — и даже не заметили. Что же будет с вами?" — отмечает Гончаренко.

А депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратила внимание на заявление Владимира Зеленского о том, что он"угрожает отправить депутатов на фронт", если они не начнут голосовать.

"А кто же привел в ВР этих слуг?" — спрашивает она.

Зато депутат Марьяна Безуглая заявила, что считает такую инициативу президента "правильной".

13 марта народный депутат Александр Юрченко заявил, что в Верховной Раде есть около 50-60 депутатов, избранных от "Слуги народа", которые устали от работы в парламенте. По его словам, нардепы якобы написали заявления на сложение мандата.

Напомним, что в феврале в Верховной Раде произошло массовое отравление депутатов. Из-за этого в парламенте не смогли собрать достаточного количества голосов даже для рассмотрения повестки дня.

В январе парламент переносил рассмотрение кадровых вопросов, в частности, увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации и Василия Малюка с должности главы СБУ. Причиной была также нехватка голосов.