"Банда Єрмака", відправка на фронт і ліквідація НАБУ: нардепи висловились, чому не працює Рада

Народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив про те, що причиною проблем з браком голосів у Верховній Раді є те, що з влади не вичистили "банду" ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, саме "Єрмак і ко" стали каталізатором і першопричиною того, що відбувається у Верховній Раді сьогодні. Про це Гетманцев написав у своєму Telegram.

Нардеп реагував на пост у Telegram-каналі "Карточный офис", у якому йдеться, що народні депутати нібито тиснуть на Володимира Зеленського щодо необхідності піти на територіальні поступки задля завершення війни. Автор анонімного каналу також стверджує, що депутати нібито саботують роботу, а за це їм "виділили бюджети" та "пообіцяли місця в списках Залужного та інших політичних проєктах".

"Чорт Єрмака на фіктивній броні, що ховався від мобілізації на кладовищі, агітує за безкінечну війну. І ні, це не голос Банкової і не голос Президента, хоча і хоче таким здаватися. Це голос не вичищеної із влади банди Єрмака і ко, яка, до речі, і стала основним каталізатором і першопричиною того, що відбувається у ВР сьогодні", — написав Гетманцев у відповідь.

Відео дня

Імовірно, йдеться про відомого блогера, ведучого YouTube-каналу "Ісландія" Володимира Петрова, який раніше був заброньований у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Водночас Гетманцев не називає ім'я Петрова напряму.

На пост Гетманцева відреагував і нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він наголосив, що теза Гетманцева про вплив Єрмака є дійсною причиною того, "що не так в парламенті".

Крім того Железняк наголосив, що Гетманцев є секретарем Ради коаліції, а також знаходиться приблизно в топ 5 депутатів за рівнем впливу у владі.

Натомість нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що проблема того, що Верховна Рада не діє як самостійна інституція, з'явилася ще в 2019 році. Так, він наводить приклад, що уряд погодив з МВФ та іншими органами запровадження ПДВ для ФОПів, але голосів у парламенті за це нема, адже з депутатами це питання не погоджувалося.

Натомість каталізатором змін, за словами Гончаренка, стало голосування за "ліквідацію незалежності НАБУ та САП" у липні 2025 року, коли депутати змінювали свою позицію.

Нардеп стверджує, що зараз "кожен сам за себе", тож він закликає депутатів нарешті почати самостійно виконувати свої обов'язки.

"Вас ніхто не врятує. Спитайте у Андрія Єрмака. Він був набагато дорожчим і ціннішим. І його втратили — і навіть не помітили. Що ж буде з вами?" — наголошує Гончаренко.

А депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звернула увагу на заяву Володимира Зеленського про те, що він "погрожує відправити депутатів на фронт", якщо вони не почнуть голосувати.

"А хто ж привів в ВР цих слуг?" — запитує вона.

Натомість депутатка Мар'яна Безугла заявила, що вважає таку ініціативу президента "правильною".

13 березня народний депутат Олександр Юрченко заявив, що у Верховній Раді є приблизно 50-60 депутатів, обраних від "Слуги народу", які втомилися від роботи в парламенті. За його словами, нардепи нібито написали заяви на складання мандату.

Нагадаємо, що у лютому в Верховній Раді сталося масове отруєння депутатів. Через це у парламенті не змогли зібрати достатньої кількості голосів навіть задля розгляду порядку денного.

У січні парламент переносив розгляд кадрових питань, зокрема, звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та Василя Малюка з посади голови СБУ. Причиною був також брак голосів.