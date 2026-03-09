Защита для защитников: что такое социальное сопровождение ветеранов и как это будет работать
Равнодушие государства и бюрократизм по отношению к ветеранам войны — это возмутительно и должно быть искоренено, уверен председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Для того, чтобы исправить это, разработана система социального сопровождения — и Гетманцев подробно объясняет, как это действует.
Мы часто разбрасываемся лозунгами о благодарности, но пора признать: для ветерана самым большим врагом после фронта становится наш внутренний бюрократический хаос. Самое страшное — это информационная глухота, когда человек, вернувшийся из ада, не знает, в какую дверь стучать.
Как председатель профильного Комитета, я заявляю: мы должны выжечь каленым железом модель "придите завтра". Государство обязано действовать проактивно. Именно для этого создан институт социального сопровождения. Это не милосердие, это — сервисная функция, которую мы обязаны обеспечить каждому защитнику и защитнице.
Статус — это уже основание, а не повод для очередей
Забудьте об унизительном ожидании инвалидности или справок о "сложных обстоятельствах". Право на сопровождение возникает по факту: получил статус ветерана или демобилизовался — государство уже должно тебе поддержку. Точка.
Что такое социальное сопровождение на деле?
Это персональный "кризисный менеджер", который выступает щитом между ветераном и кабинетной волокитой. Его задача — не просто "сочувствовать", а давать результат.
Конкретные этапы "прошивки" системы:
- Аудит потребностей: жесткая оценка того, что реально нужно (от жилья до операции).
- Маршрутная карта: план действий, где ветеран знает каждый свой шаг.
- Активное сопровождение: специалист буквально "пробивает" стены в ЦНАПах, ПФУ и больницах, готовя документы и заявления.
- Контроль KPI: если система дает сбой или чиновник "зависает" — специалист по сопровождению вмешивается немедленно.
Сферы прямого вмешательства:
- Статусы и деньги: УБД, пенсии, субсидии. Специалист обжалует отказы, если права ветерана нарушены.
- Медицинская логистика: направление на лечение, протезирование и контроль ВЛК/МСЭК.
- Жилищная защита: реальная помощь с "еОселей" и земельными вопросами.
- Семьи: сопровождение семей погибших и пропавших без вести. Это не ограниченный временем процесс — мы ведем их годами, пока каждый вопрос не будет закрыт.
Где на самом деле "тонко"?
Я не буду рисовать идиллию. На конец 2025 года мы имеем системные дыры:
- Дефицит кадров: на 1114 громад имеем чуть больше 2300 специалистов. Это капля в море. Лидеры по покрытию — Киевщина (171 специалист), Тернопольщина (95) и Черкасщина (92). Остальные регионы должны догонять.
- Бюджетный разрыв: специалист поможет с бумагами, но мы все еще упираемся в нехватку бюджетного финансирования программ реального жилья и создания адаптированных рабочих мест.
- Межведомственный саботаж: не все органы научились работать быстро. Мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда одна рука государства не знает, что делает другая.
- Психологическая помощь: первичное звено есть, но устойчивой долгосрочной поддержки по всей стране пока не хватает.
Как получить свое сопровождение?
Государство не придет само, пока вы не подадите сигнал:
- Онлайн: "Дія" (Ветеран Pro) или портал "е-Ветеран".
- Офлайн: подразделения ветеранской политики в вашей общине.
Как стать частью команды поддержки?
Если вы имеете образование бакалавра (социальная работа, право, психология, госуправление) и хотите помогать — государству нужны ваши руки. Регистрация на портале "е-Ветеран" → тестирование → обучение в Центре ветеранского развития.
Мой вывод: социальное сопровождение — это инструмент преобразования системы от бюрократии к человечности. Ветеран — это ценность государства. И мы не остановимся, пока каждый распорядитель средств это не зазубрит наизусть.
