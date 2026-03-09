Защита для защитников: что такое социальное сопровождение ветеранов и как это будет работать

Мы часто разбрасываемся лозунгами о благодарности, но пора признать: для ветерана самым большим врагом после фронта становится наш внутренний бюрократический хаос. Самое страшное — это информационная глухота, когда человек, вернувшийся из ада, не знает, в какую дверь стучать.

Как председатель профильного Комитета, я заявляю: мы должны выжечь каленым железом модель "придите завтра". Государство обязано действовать проактивно. Именно для этого создан институт социального сопровождения. Это не милосердие, это — сервисная функция, которую мы обязаны обеспечить каждому защитнику и защитнице.

Статус — это уже основание, а не повод для очередей

Забудьте об унизительном ожидании инвалидности или справок о "сложных обстоятельствах". Право на сопровождение возникает по факту: получил статус ветерана или демобилизовался — государство уже должно тебе поддержку. Точка.

Что такое социальное сопровождение на деле?

Это персональный "кризисный менеджер", который выступает щитом между ветераном и кабинетной волокитой. Его задача — не просто "сочувствовать", а давать результат.

Конкретные этапы "прошивки" системы:

Аудит потребностей: жесткая оценка того, что реально нужно (от жилья до операции).

Маршрутная карта: план действий, где ветеран знает каждый свой шаг.

Активное сопровождение: специалист буквально "пробивает" стены в ЦНАПах, ПФУ и больницах, готовя документы и заявления.

Контроль KPI: если система дает сбой или чиновник "зависает" — специалист по сопровождению вмешивается немедленно.

Сферы прямого вмешательства:

Статусы и деньги: УБД, пенсии, субсидии. Специалист обжалует отказы, если права ветерана нарушены.

Медицинская логистика: направление на лечение, протезирование и контроль ВЛК/МСЭК.

Жилищная защита: реальная помощь с "еОселей" и земельными вопросами.

Семьи: сопровождение семей погибших и пропавших без вести. Это не ограниченный временем процесс — мы ведем их годами, пока каждый вопрос не будет закрыт.

Где на самом деле "тонко"?

Я не буду рисовать идиллию. На конец 2025 года мы имеем системные дыры:

Дефицит кадров: на 1114 громад имеем чуть больше 2300 специалистов. Это капля в море. Лидеры по покрытию — Киевщина (171 специалист), Тернопольщина (95) и Черкасщина (92). Остальные регионы должны догонять.

Бюджетный разрыв: специалист поможет с бумагами, но мы все еще упираемся в нехватку бюджетного финансирования программ реального жилья и создания адаптированных рабочих мест.

Межведомственный саботаж: не все органы научились работать быстро. Мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда одна рука государства не знает, что делает другая.

Психологическая помощь: первичное звено есть, но устойчивой долгосрочной поддержки по всей стране пока не хватает.

Как получить свое сопровождение?

Государство не придет само, пока вы не подадите сигнал:

Онлайн: "Дія" (Ветеран Pro) или портал "е-Ветеран".

Офлайн: подразделения ветеранской политики в вашей общине.

Как стать частью команды поддержки?

Если вы имеете образование бакалавра (социальная работа, право, психология, госуправление) и хотите помогать — государству нужны ваши руки. Регистрация на портале "е-Ветеран" → тестирование → обучение в Центре ветеранского развития.

Мой вывод: социальное сопровождение — это инструмент преобразования системы от бюрократии к человечности. Ветеран — это ценность государства. И мы не остановимся, пока каждый распорядитель средств это не зазубрит наизусть.

