Ветераны получат новые бесплатные медуслуги: что вошло в перечень, — Свириденко

В Украине активно развивают систему медицинской поддержки для ветеранов и лиц, пострадавших в результате войны. В 2025 году почти 94 тысячи человек воспользовались бесплатными стоматологическими услугами, а государство запускает новые программы реабилитации, психологической помощи и лечения за рубежом.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство создает современную систему медицинских услуг, отвечающую реальным потребностям украинских защитников и защитниц. Одной из приоритетных инициатив является бесплатное лечение зубов и протезирование, которое доступно независимо от места проживания пациента.

По данным Министерства здравоохранения, в 2025 году стоматологическими услугами воспользовались почти 94 тысячи ветеранов. Программа охватывает весь спектр стоматологических процедур — от профилактического осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования. Это позволяет восстановить здоровье зубов после службы или длительного пребывания в плену. На сегодня услугу предоставляют около 500 медицинских учреждений по всей стране, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Кроме стоматологии, государство расширяет доступ к другим медицинским услугам для ветеранов. Среди них:

расширенная первичная медицинская помощь;

психологическая поддержка;

реабилитация за рубежом;

офтальмологические услуги.

С нового года также введут дополнительные инициативы: долговременный медицинский уход и лечение рубцовых изменений кожи после травм или ожогов.

Как работает система медицинской поддержки для ветеранов

По данным портала "Ветеран PRO", пройти медицинскую реабилитацию теперь просто: достаточно обратиться к своему семейному врачу и получить электронное направление. Далее пациент сам выбирает медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ, и проходит курс реабилитации по индивидуальному плану. В зависимости от состояния здоровья, каждый может пройти от двух до восьми реабилитационных циклов в год, получая услуги именно тогда, когда они наиболее нужны.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной в результате войны, имеют право на бесплатные хирургические операции и протезирование в рамках программы медицинских гарантий НСЗУ. В то же время компенсация за уже проведенные операции не предусмотрена.

Для тех, кому необходимо лечение за рубежом, государство также создало четкий алгоритм. Направление инициируют медицинские учреждения и Командование Медицинских сил, после чего Минздрав обращается в МИД, чтобы подтвердить возможность бесплатного лечения в зарубежных клиниках. После получения разрешения формируется пакет документов, и пациента транспортируют в выбранное заведение за рубежом.

Бесплатную психологическую поддержку могут получить участники боевых действий, действующие военнослужащие, их семьи, лица с инвалидностью и семьи погибших защитников. Консультации предоставляют государственные и коммунальные учреждения с договорами НСЗУ, а также специалисты из Реестра оказания психологической помощи.

Также отмечается, что некоторые лекарства для ветеранов доступны бесплатно или с минимальной доплатой в рамках программы "Доступные лекарства". Чтобы получить медикаменты, нужно только электронный рецепт от семейного врача и обращение в аптеку-участницу программы. Ограничений по количеству обращений нет.

Зато психологическую и психиатрическую помощь можно получить бесплатно в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, а также у специалистов из Реестра оказания психологической помощи, без дополнительных направлений. Это обеспечивает доступ к поддержке именно тогда, когда она наиболее нужна.

