Ветерани отримають нові безоплатні медпослуги: що увійшло до переліку, — Свириденко

В Україні активно розвивають систему медичної підтримки для ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок війни. У 2025 році майже 94 тисячі людей скористалися безоплатними стоматологічними послугами, а держава запускає нові програми реабілітації, психологічної допомоги та лікування за кордоном.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд створює сучасну систему медичних послуг, що відповідає реальним потребам українських захисників і захисниць. Однією з пріоритетних ініціатив є безоплатне лікування зубів та протезування, яке доступне незалежно від місця проживання пацієнта.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у 2025 році стоматологічними послугами скористалися майже 94 тисячі ветеранів. Програма охоплює весь спектр стоматологічних процедур — від профілактичного огляду та лікування карієсу до складного протезування. Це дозволяє відновити здоров’я зубів після служби чи тривалого перебування в полоні. На сьогодні послугу надають близько 500 медичних закладів по всій країні, які мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Крім стоматології, держава розширює доступ до інших медичних послуг для ветеранів. Серед них:

розширена первинна медична допомога;

психологічна підтримка;

реабілітація за кордоном;

офтальмологічні послуги.

З нового року також запровадять додаткові ініціативи: довготривалий медичний догляд та лікування рубцевих змін шкіри після травм або опіків.

Як працює система медичної підтримки для ветеранів

За даними порталу "Ветеран PRO", пройти медичну реабілітацію тепер просто: достатньо звернутися до свого сімейного лікаря та отримати електронне направлення. Далі пацієнт сам обирає медичний заклад, який має договір із НСЗУ, і проходить курс реабілітації за індивідуальним планом. Залежно від стану здоров’я, кожен може пройти від двох до восьми реабілітаційних циклів на рік, отримуючи послуги саме тоді, коли вони найбільш потрібні.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають право на безоплатні хірургічні операції та протезування в межах програми медичних гарантій НСЗУ. Водночас компенсація за вже проведені операції не передбачена.

Для тих, кому необхідне лікування за кордоном, держава також створила чіткий алгоритм. Направлення ініціюють медичні заклади та Командування Медичних сил, після чого МОЗ звертається до МЗС, щоб підтвердити можливість безоплатного лікування у закордонних клініках. Після отримання дозволу формується пакет документів, і пацієнта транспортують до обраного закладу за кордоном.

Безоплатну психологічну підтримку можуть отримати учасники бойових дій, чинні військовослужбовці, їхні родини, особи з інвалідністю та сім’ї загиблих захисників. Консультації надають державні та комунальні заклади з договорами НСЗУ, а також фахівці з Реєстру надання психологічної допомоги.

Також зазначається, що деякі ліки для ветеранів доступні безкоштовно або з мінімальною доплатою в рамках програми "Доступні ліки". Щоб отримати медикаменти, потрібно лише електронний рецепт від сімейного лікаря та звернення до аптеки-учасниці програми. Обмежень за кількістю звернень немає.

Натомість психологічну та психіатричну допомогу можна отримати безоплатно у державних і комунальних медичних закладах, а також у фахівців із Реєстру надання психологічної допомоги, без додаткових направлень. Це забезпечує доступ до підтримки саме тоді, коли вона найбільш потрібна.

Нагадаємо, що Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, тепер запроваджується можливість бронювати працівників на 45 календарних днів, аби компанії не втрачали фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Також Фокус писав, що з 1 грудня в "Дії" запустили нову програму підтримки ветеранів з-поміж ВПО, у межах якої вже приймають заяви на отримання житлового сертифіката на 2 мільйони гривень.