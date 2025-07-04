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Проблема в том, что клановая система спецпенсий формировалась десятилетиями именно привилегированными кланами. Это сеть, которая цепляется за свой материальный шкурный интерес. Это хоть и бывшие, но очень влиятельные в стране люди. Они цепляются за норму Конституции, которая запрещает при принятии новых законов сужать права, но совершенно не замечают другие нормы Основного закона, которые гарантируют равенство в правах и принцип недискриминационности по любому признаку — в том числе и по роду деятельности. С этим надо бороться и менять такой подход.

Что с пенсиями сегодня

У нас сейчас минимальная пенсия — 2361 гривна, средняя пенсия на 1 апреля уже после очередной ежегодной индексации — 6341 гривна.

56,6% пенсионеров получают менее 5 тыс. гривен. Для почти 400 тысяч человек это вообще меньше 3 тыс. гривен, более 3,3 миллиона — получают от 3 до 4 тыс. тыс. гривен, 2,1 миллиона от 4 до 5 тыс. гривен. Если сравнить с фактическим прожиточным минимумом для нетрудоспособных, который на середину этого года приближается к 7 тысячам гривен, то эти категории пенсионеров находятся глубоко за чертой бедности. И только у 1,5 миллионов человек она превышает 10 тыс. гривен. В среднем их пенсия — 15,6 тыс. гривен.

Для почти 400 тысяч человек пенсия составляет вообще менее 3 тыс. гривен Фото: Открытые источники

Однако есть такая категория, как судьи, где средняя пенсионная выплата превышает 100 тыс. гривен. Есть прокуроры, которые могут стать пенсионерами с инвалидностью в возрасте 35 лет, тогда как обычному мужчине-украинцу, чтобы получить минимальную пенсию, надо отработать 35 лет, а женщине — 30 лет.

Одни пенсии растут автоматически, другие — через принятие законов, третьи (как для бывших военных) — устанавливаются решениями Правительства, которые уже давно не принимались. И весь этот разнобой добавляет дополнительных красок чувству несправедливости в обществе.

Спецпенсии бывают разными

Необходимо понимать, что сам термин "спецпенсия" надо использовать очень корректно.

Такие выплаты получает не только условная "элита" (бывшие судьи, прокуроры, народные депутаты, члены правительства), но и работники милиции (полиции) и других правоохранительных органов, бывшие профессиональные военные, обычные государственные служащие и работники местного самоуправления, лица, работавшие на вредных производствах, чернобыльцы и многие другие категории.

И их "спецпенсии" — это не всегда десятки и сотни тысяч гривен. Пенсия бывших военнослужащих — 8,5 тыс. грн., ветеранов войны — 8,3 тыс. грн., детей войны — 5,7 тыс. грн., ученых — 5,6 тыс. грн. Но это также — спецпенсии.

Миллиардные "дыры" в бюджете из-за решений судов

Среди этого многообразия спецпенсионеров далеко не все получают те выплаты, которые предусмотрены действующим законодательством. Не все при этом имеют возможность (и в связи с возрастом, и по состоянию здоровья) отстаивать свои права в суде. Но что касается тех, кто все же движется по этому пути — некоторые кейсы действительно впечатляют.

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Следует отметить, что нередко судебные решения принимаются по законам, которые уже не действуют, и по которым предусматривались большие выплаты, чем в новых законах. Как, например, к закону "О прокуратуре" 1991 года, хотя он утратил силу после того, как в 2015 году депутаты приняли новый закон "О прокуратуре". Именно предыдущий предусматривал пенсии в 90% зарплаты, а не 60%. Подобная норма была и в Законе "О государственной службе" 1993 года, который утратил силу в 2016 году.

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В 2023 году суды приняли 240 тыс. решений по пенсионным делам против государства, в 2024-м — еще более 100 тыс. Долг по решениям судов приближается к 100 млрд. грн. Причем решения по отдельным категориям лиц (прокуроры, судьи, лица, уволенные со службы) обусловливают увеличение расходов Пенсионного фонда на выплату текущих пенсий ориентировочно на 34,3 млрд. грн. на 2025 год.

Долг по решениям судов приближается к 100 млрд. грн. Фото: Открытые источники

Еще один показательный факт. В специальных пенсионных системах наблюдается чистый дефицит. То есть каждый человек, который имеет спецпенсию, из Пенсионного фонда получает гораздо больше, чем платил отчислений в него в течение своей профессиональной деятельности. Например, есть судебное решение по которому прокурор, имея среднюю заработную плату 13 тыс. гривен, получил пенсию в 97 тыс. гривен. Это не является справедливым по отношению ко всем другим нашим гражданам, которые получают мизерные пенсии, проработав всю жизнь.

Какими должны быть пенсии в будущем

Реформа спецпенсий уже не только назрела, а даже перезрела. Но она должна осуществляться не отдельно сама по себе, а исключительно как составляющая "большой пенсионной реформы", которой мы так и не дождались за все годы Независимости.

Рассчитываю увидеть от чиновников кардинально другой подход к пенсионному обеспечению украинцев, который постепенно, но последовательно и необратимо будет ликвидировать бедность пенсионеров, а не консервировать и углублять ее.

Реформирование пенсионной системы должно происходить вместе с детенизацией заработных плат Фото: USA Today

Сейчас предложения Минсоцполитики предусматривают пенсионную реформу, по которой пенсии должны составлять не менее 60% среднего заработка человека (кстати как это соответствует среднему уровню в ЕС). Ссылаясь на стандарты Европейской социальной хартии и Конвенцию Международной организации труда, предлагается:

Солидарная пенсия составляла 40% средней зарплаты;

Дополнительно пенсия по накопительной системе — 20%;

Возможны дополнительные пенсионные системы от работодателей в виде профессиональной пенсии — 10%.

Надеюсь, что реформа пенсионной системы станет гармоничной частью более глобальной реформы, направленной на преодоление бедности: реформирование системы оплаты труда, рынка занятости, направленных на стимулирование создания не каких-либо, а высокооплачиваемых рабочих мест, детенизацию выплаты заработной платы — независимо от того, рабочие ли эти профессии, или инженерно-конструкторские, или научные, или творческие. Потому что невозможно преодолеть бедность пенсионеров в стране, где бедными будут оставаться работающие люди и/или получающие зарплату в конвертах.

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