Пенсия в Украине: сколько можно получать с 40 годами стажа при зарплате в 8, 15 и 25 тыс. грн

Размер пенсии в Украине определяется продолжительностью страхового стажа, возрастом выхода на пенсию, однако главным фактором является размер заработной платы.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Чтобы точно вычислить размер пенсии, нужен пенсионный калькулятор.

Допустим, в 2025 году мужчине исполнилось 60 лет. Он планирует выйти на пенсию, имея 40 лет стажа и зарплату в 8 тысяч гривен. В этом случае его пенсия не превысит 3594 гривны.

Если при тех же условиях он будет получать 15 тысяч гривен, то его пенсия составит 6662 гривны.

Максимальная же пенсия — 11044 гривны — будет при 40 годах стажа и зарплате в 25 тысяч гривен.

Обратите внимание, что если он не относится к льготным категориям населения, на отдыхе он не будет получать никаких надбавок.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.