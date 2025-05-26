Пенсія в Україні: скільки можна отримувати з 40 роками стажу за зарплати у 8, 15 і 25 тис. грн
Розмір пенсії в Україні визначається тривалістю страхового стажу, віком виходу на пенсію, проте головним чинником є розмір заробітної плати.
Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".
Щоб точно обчислити розмір пенсії, потрібен пенсійний калькулятор.
Припустимо, у 2025 році чоловікові виповнилося 60 років. Він планує вийти на пенсію, маючи 40 років стажу і зарплату у 8 тисяч гривень. У цьому разі його пенсія не перевищить 3594 гривні.
Якщо за тих самих умов він отримуватиме 15 тисяч гривень, то його пенсія становитиме 6662 гривні.
Максимальна ж пенсія — 11044 гривні — буде за 40 років стажу і зарплати у 25 тисяч гривень.
Зверніть увагу, що якщо він не належить до пільгових категорій населення, на відпочинку він не отримуватиме жодних надбавок.
Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.
Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.