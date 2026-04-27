Реформа тарифной сетки: как сделать профессию учителя прибыльной

Говорят, что учитель — это свеча, которая сгорает, освещая путь другим. Хорошая метафора, но имеем ли мы право требовать от человека самосожжения в прямом, экономическом смысле?

Мы часто и вдохновенно говорим о "человеческом капитале", "экономике знаний", инвестициях в будущее и цифровизации, забывая, что за каждым успешным стартапом, за каждым профессиональным военным или врачом стоит фигура Учителя. Однако сегодня за кулисами громких лозунгов скрывается горькая реальность: молодой педагог в Украине все чаще напоминает "героя на грани бедности".

Давайте по сути: только 10% учительского состава сегодня — это молодые педагоги. Почему талантливая молодежь выбирает "серый" рынок труда или релокацию в ІТ вместо школы? Ответ лежит в плоскости элементарной математики и финансовой состоятельности государства.

Дебет с кредитом не сходится: реальность учительского кошелька

Главная проблема — это катастрофический разрыв между доходами в образовании и другими секторами экономики. Посмотрите на статистику за декабрь 2025 года:

средняя зарплата по экономике: более 30 тыс. грн;

сфера образования: всего 14–16 тыс. грн;

государственное управление: 34 тыс. грн;

строительство: 23 тыс. грн;

ИТ-сектор: более 65 тыс. грн.

А теперь самое болезненное — молодой учитель без категории. Его доход фактически находится на грани выживания. Стартовый оклад в 8–9 тыс. грн — это меньше трети от средней зарплаты в стране. Это даже не вопрос призвания, это вопрос экономической целесообразности.

Напомню цифры, которые я уже неоднократно озвучивал: для того, чтобы поднять зарплату учителям хотя бы до уровня 24–27 тыс. грн, бюджету нужно дополнительно около 270 млрд грн в год. Это огромный ресурс, который мы должны искать через детенизацию, борьбу с контрабандой и налоговую справедливость. Но без этого шага мы просто "проедаем" наше будущее.

Системные недостатки, которые мы должны исправить:

Архаичность Единой тарифной сетки (ЕТС). Разница между разрядами мизерная. Она не стимулирует к росту, потому что переход на следующую ступеньку добавляет в кошелек "копейки", которые съедает инфляция. Надбавки как "ручное управление". Сегодня доход учителя — это конструктор из доплат за престижность, проверку тетрадей и классное руководство. Это порождает неравенство между громадами: богатая ТГ может доплатить, бедная — оставляет учителя на голой ставке. Отсутствие финансового лифта. В образовании ты ждешь достойную зарплату десятилетиями. Молодежь не хочет ждать — она хочет жить, создавать семьи и покупать жилье сегодня.

Мы не можем и дальше выезжать на одном лишь энтузиазме. Необходимы конкретные шаги:

радикальный пересмотр стартового оклада. Вход в профессию должен быть финансово обоснованным. Человек с дипломом магистра не может получать меньше, чем неквалифицированный персонал;

реформа тарифной сетки. Зарплата должна быть понятной: высокий оклад + бонус за результаты (сертификация, KPI), а не 20 мелких надбавок, которые зависят от настроения бухгалтера или мэра;

инвестиции в качество. Мы не можем просто "размазывать" бюджет тонким слоем. Нужна поддержка именно тех, кто дает результат и готов к инновациям.

Мы должны создать такую модель, где работа учителем будет почетной не только на словах, но и в банковской выписке. Потому что государство, которое экономит на учителях, впоследствии будет тратить в разы больше на выплаты по безработице и правоохранительную систему. Качественное образование — это налог на будущее, который мы обязаны уплатить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

