Только 20% выпускников идут в школы: в Украине с 1 сентября повышают зарплаты педагогам, — Бабак

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Сергей Бабак заявил, что даже при худшем сценарии повышение зарплат учителям будет.

По его словам, в 1 сентября всем учителям повысят зарплаты на 20%, а также планируется изменить принцип начисления выплат. Об этом председатель образовательного комитета Рады Сергей Бабак рассказал в эфире телеканала "Факты ICTV"

По его словам, учителя с опытом получают примерно в 2,5 раза большую зарплату, чем их молодые коллеги, из-за структуры оплаты труда. Сейчас это небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок.

"Наряду с повышением заработных плат стоит стратегическая задача — изменить систему оплаты труда, чтобы уменьшить этот разрыв и создать условия, при которых профессия станет привлекательной для молодежи", — говорит Бабак.

Відео дня

Также он в очередной раз подчеркнул, что молодежь не хочет идти работать в учебные заведения.

"Сегодня лишь около 20% выпускников педагогических специальностей идут работать по профессии", — сказал политик.

Напомним, что МОН анонсировало запуск новой системы по всей Украине. В школах и лицеях всех регионов Украины 12-летняя система образования будет введена с 1 сентября 2027 года. Эта реформа началась в 2018-м — все первоклассники после того года уже учились по новому стандарту.

По словам Кузьмичевой, в школах, участвовавших в пилотных проектах, внедрение реформы произошло годом раньше, а с 2027 года все без исключения образовательные учреждения уже будут работать в 12-летнем формате обучения.

Также с 1 сентября 2026 года минимальная стипендия в Украине вырастет в два раза и составит не менее 4000 гривен. Эти стипендии будут получать не только студенты государственных вузов, но и частных высших учебных заведений, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.