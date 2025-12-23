Обучение в школах будет длиться 12 лет: МОН анонсировало запуск новой системы по всей Украине

В школах и лицеях всех регионов Украины 12-летняя система образования будет введена с 1 сентября 2027 года. Эта реформа началась в 2018-м — все первоклассники после того года уже учились по новому стандарту.

О 12-летнем обучении в школах заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 23 декабря. Она пояснила, что новая система вводится в соответствии с принятым в 2020 году законом "О полном общем среднем образовании".

"Изменения в этой части в закон не вносились и вноситься не могут, потому что это о постоянстве реформы", — отметила чиновница.

По словам Кузьмичевой, в школах, участвовавших в пилотных проектах, внедрение реформы произошло годом раньше, а с 2027 года все без исключения образовательные учреждения уже будут работать в 12-летнем формате обучения.

"И все дети, которые пойдут в 10 класс в 2027 году, будут учиться 12 лет. В этой системе уже есть дети, которые начали учиться со стартом реформы в 2018 году", — добавила заместитель министра образования.

Кузьмичева напомнила, что реформирование системы обучения в школе началось с 2018 года — все первоклассники с сентября учатся по новому 12-летнему стандарту.

12-летнее обучение в школе: с какого возраста дети пойдут в 1 класс

Чиновница объяснила, что родители, как и раньше, смогут решать самостоятельно, в каком возрасте отдавать ребенка в школу: в 6, 7 или даже 8 лет.

"Это решение не государства, это решение самих родителей. Государство точно не будет нормировать это, ни в коем случае. Может будут и такие, кто отдал в 8 лет. А есть ребенок, которому шесть лет исполняется в сентябре и получается, что он идет в школу в 5 лет", — сказала Кузьмичева.

Напомним, 21 ноября Фокус со ссылкой на письмо МОН, разосланное департаментам образования, писал о том, как может измениться учебный процесс в школах из-за отключения света. В ведомстве рекомендовали перенести учебные занятия с зимних месяцев на июнь 2026 года и рассмотреть переход на шестидневную учебную неделю.

Председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь 19 ноября зарегистрировал петицию против инициатив парламентского комитета по вопросам образования относительно увеличения педагогической нагрузки, лишения доплат и перевода на краткосрочные контракты.