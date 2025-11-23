Учителям могут увеличить количество уроков, лишить доплат и перевести на краткосрочные контракты: появилась петиция

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали петицию, которая касается защиты социально-трудовых прав педагогических работников и недопущении воплощения новых инициатив парламентского комитета по вопросам образования. Педагоги опасаются, что принятие новых норм грозит увеличением нормы нагрузки с действующих 18 до 22 часов в неделю, прекращением бессрочных трудовых договоров и отменой надбавок.

Введение новаций может привести к увольнению более 70 тысяч педагогов по всей стране. Электронную петицию "Относительно недопущения сужения прав и гарантий педагогов" зарегистрировал председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь 19 ноября.

Автор отмечает, что Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций в заключении к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" рекомендовал Комитету ВРУ по вопросам бюджета во время его доработки ко второму чтению внести изменения в законы Украины "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании", "О профессиональном образовании". Он указывает на следующие риски:

прекращение действия до 31 августа 2026 года бессрочных трудовых договоров с педагогическими работниками учреждений общего среднего и профессионального предвысшего образования;

увеличение педагогической нормы — с 18 до 22 часов в неделю;

отмена повышенных ставок заработной платы за педагогические звания, такие как "учитель-методист", "старший учитель" и др;

изъятие из Закона Украины "О полном общем среднем образовании" нормы, которая обеспечивает размеры доплаты за классное руководство, проверку письменных работ и т.д., и предоставление Кабмину прав по установлению размеров доплат;

внедрение 36-часовой рабочей недели и т.п.

Скриншот | текст петиции "Относительно недопущения сужения прав и гарантий педагогов"

Александр Яцунь также утверждает, что подобные новации грозят ростом социальной напряженности в трудовых коллективах, увольнением более 70 тысяч учителей Украины и массовым оттоком кадров, снижением качества образовательных услуг.

"Такие предложения Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций добавить ст. ст. 22, 43, 92 Конституции Украины, являются недопустимыми и эффективными, поскольку в сверхсложных условиях военного положения образование ежедневно на должном уровне выполняет свои должностные обязанности", — говорится в тексте электронной петиции.

Автор призывает не допустить сужения прав и гарантий педагогов и призывает предусмотреть расходы на выполнение положения статьи 61 Закона Украины "Об образовании" относительно "размеров должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных заработных плат".

Электронное обращение призывают подписать до 2 декабря 2025 года, когда состоится рассмотрение проекта Государственного бюджета во втором чтении.

Напомним, 6 ноября премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что украинские педагоги получат денежную помощь.

Также 11 ноября председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что повышения зарплат учителей до трех "минималок" не будет.