Вчителям можуть збільшити кількість уроків, позбавити доплат і перевести на короткострокові контракти: з'явилась петиція

На сайті Верховної Ради України зареєстрували петицію, яка стосується захисту соціально-трудових прав педагогічних працівників та недопущенні втілення нових ініціатив парламентського комітету з питань освіти. Освітяни побоюються, що ухвалення нових норм загрожує збільшенням норми навантаження з чинних 18 до 22 годин на тиждень, припиненням безстрокових трудових договорів та скасуванням надбавок.

Запровадження новацій може спричинити звільнення понад 70 тисяч педагогів по всій країні. Електронну петицію "Стосовно недопущення звуження прав та гарантій освітян" зареєстрував голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь 19 листопада.

Автор зазначає, що Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій у висновку до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" рекомендував Комітету ВРУ з питань бюджету під час його доопрацювання до другого читання внести зміни до законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про професійну освіту". Він вказує на наступні ризики:

Відео дня

припинення дії до 31 серпня 2026 року безстрокових трудових договорів з педагогічними працівниками закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти;

збільшення педагогічної норми — з 18 до 22 годин на тиждень;

скасування підвищених ставок заробітної плати за педагогічні звання, такі як "учитель-методист", "старший учитель" тощо;

вилучення із Закону України "Про повну загальну середню освіту" норми, яка забезпечує розміри доплати за класне керівництво, перевірку письмових робіт тощо, й надання Кабміну прав щодо встановлення розмірів доплат;

впровадження 36-годинного робочого тижня тощо.

Скриншот | текст петиції "Стосовно недопущення звуження прав та гарантій освітян"

Олександр Яцунь також стверджує, що подібні новації загрожують зростанням соціальної напруги у трудових колективах, звільненням понад 70 тисяч вчителів України і масовим відтоком кадрів, зниженням якості освітніх послуг.

"Такі пропозиції Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій додати ст. ст. 22, 43, 92 Конституції України, є неприпустимими та ефективними, оскільки в надскладних умовах воєнного стану освіта щоденно на належному рівні виконує свої посадові обов’язки", — йдеться у тексті електронної петиції.

Автор закликає не допустити звуження прав та гарантій освітян і закликає передбачити видатки на виконання положення статті 61 Закону України "Про освіту" щодо "розмірів посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних заробітних плат".

Електронне звернення закликають підписати до 2 грудня 2025 року, коли відбудеться розгляд проєкту Державного бюджету в другому читанні.

Нагадаємо, 6 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що українські педагоги отримають грошову допомогу.

Також 11 листопада голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що підвищення зарплат вчителів до трьох "мінімалок" не буде.