Українські педагоги отримають по 1500 гривень від держави на навчання: що відомо

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що українські вчителі отримають грошову допомогу. Кошти надійдуть на віртуальні рахунки вчителів і можуть бути використані для проходження професійних курсів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що українські вчителі отримають грошову допомогу. Кошти надійдуть на віртуальні рахунки вчителів і можуть бути використані для проходження професійних курсів.

Держава профінансує розвиток учителів. Мова йде про ініціативу "Гроші ходять за вчителем". Кожен український педагог отримає 1 500 гривень на віртуальний рахунок для підвищення кваліфікації. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представляючи нову урядову програму підтримки освітян.

"Ми створюємо можливість для кожного вчителя самостійно обирати напрям розвитку — від цифрової грамотності до іноземних мов. Кошти можна використати на будь-які навчальні курси, які відповідають професійним цілям педагога", — зазначила Юлія Свириденко.

Відео дня

Як працюватиме програма

Фінансування надходитиме на персональні віртуальні рахунки у межах державної системи "Дія".

Освітяни зможуть самостійно обрати акредитовані онлайн-курси, вебінари або тренінги.

Очікується, що програмою скористаються понад 400 тисяч педагогів по всій Україні.

Метою ініціативи є підвищення якості освіти та мотивація вчителів до безперервного професійного розвитку.

Участь у пілотному проєкті зможуть взяти директори, заступники та вчителі, які працюють із 7–9 класами НУШ, а також педагоги 10 пілотних класів старшої профільної школи.

Реєстрація на державній платформі "Вектор" відкриється у грудні цього року за посиланням vector.uied.gov.ua, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Ініціативу реалізовують у межах спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що уряд протягом двох тижнів презентує всі програми зимової підтримки для громадян, і спростувала всі звинувачення в популізмі.

Днями міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив про початок прийому заяв на одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. У Кабінеті міністрів очікують, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяви на отримання допомоги від держави.