Украинские педагоги получат по 1500 гривен от государства на обучение: что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что украинские учителя получат денежную помощь. Средства поступят на виртуальные счета учителей и могут быть использованы для прохождения профессиональных курсов.

Государство профинансирует развитие учителей. Речь идет об инициативе "Деньги ходят за учителем". Каждый украинский педагог получит 1 500 гривен на виртуальный счет для повышения квалификации. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, представляя новую правительственную программу поддержки педагогов.

"Мы создаем возможность для каждого учителя самостоятельно выбирать направление развития — от цифровой грамотности до иностранных языков. Средства можно использовать на любые учебные курсы, которые соответствуют профессиональным целям педагога", — отметила Юлия Свириденко.

Как будет работать программа

Финансирование будет поступать на персональные виртуальные счета в рамках государственной системы "Дія".

Педагоги смогут самостоятельно выбрать аккредитованные онлайн-курсы, вебинары или тренинги.

Ожидается, что программой воспользуются более 400 тысяч педагогов по всей Украине.

Целью инициативы является повышение качества образования и мотивация учителей к непрерывному профессиональному развитию.

Участие в пилотном проекте смогут принять директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами НУШ, а также педагоги 10 пилотных классов старшей профильной школы.

Регистрация на государственной платформе "Вектор" откроется в декабре этого года по ссылке vector.uied.gov.ua, а обучение начнется в начале 2026 года.

Инициативу реализуют в рамках совместной программы Министерства образования и науки и Всемирного банка.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что правительство в течение двух недель представит все программы зимней поддержки для граждан, и опровергла все обвинения в популизме.

На днях министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил о начале приема заявлений на единовременную выплату в размере 1000 гривен. В Кабинете министров ожидают, что примерно 10 миллионов украинцев подадут заявления на получение помощи от государства.