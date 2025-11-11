Підвищення зарплат вчителів до трьох "мінімалок" не буде: Кабмін не підтримав правки, — нардеп

Кабмін не підтримав правки до проєкту державного бюджету, які передбачали збільшення зарплат вчителів до трьох "мінімалок" з 1 вересня 2026 року. За словами нардепа Данила Гетманцева, парламент наразі дискутує з урядом щодо цього питання.

Про те, що Кабінет міністрів України не включив правки про підвищення зарплат вчителів до законопроєкту "Про державний бюджет на 2026 рік", повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він пояснив, що вчительська зарплата повинна становити не менше, ніж три мінімальні, за нормою Закону "Про освіту".

Члени бюджетного комітету Ради підтримали під час голосування дві подані Сергієм Бабаком правки щодо освіти:

правка №830 про зміни моделі оплати праці вчителів набрала 239 голосів "за";

правка №3032 про включення до освітньої субвенції 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці педагогів — 315 голосів "за".

"Далі мʼяч опинився на полі уряду. Кабмін не включив ці правки до свого проєкту бюджету, обмежившись загальною ремаркою про можливість їх подальшого розгляду", — сказав нардеп Бабак.

Своєю чергою голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів, що наразі тривають дискусії з Кабміном щодо підвищення з 1 вересня наступного року вчительських зарплат до рівня, не меншого за 3 "мінімалки".

Він також спростував повідомлення ЗМІ про те, що після підвищення зарплат учителів з 1 січня на 30% з них буде знято 2 600 грн доплати.

"Тобто залишиться і доплата, яка сплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів, і буде підвищення на 30% заробітних плат.", — пояснив Гетманцев.

Підвищення зарплат вчителів: що відомо

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко 3 жовтня заявляв, що у 2026 році зарплата вчителів зросте на 50% і педагоги зможуть заробляти в середньому 30 тисяч грн на місяць.

Збільшення зарплат вчителів було закладено в проєкті Державного бюджету на 2026 рік. У ньому було передбачено 265 млрд грн, що на 66,5 млрд більше за торішні витрати.

1 вересня ЗМІ з посиланням на дані Державної служби статистики писали, що зарплата вчителів в Україні на 10 тисяч менша за середню.