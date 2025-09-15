На 50% більше упродовж року: Кабмін пропонує суттєво збільшити зарплати вчителів

Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. Найбільші витрати передбачені на освіту — понад 265 млрд грн, що на 66,5 млрд більше, ніж торік.

Кабінет міністрів України заклав у проєкт Державного бюджету на 2026 рік різке підвищення зарплат освітянам. Як повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, вчителі отримають на 50% більше упродовж року: на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Про це йдеться у її заяві в Telegram.

Загальні видатки на сферу освіти у бюджеті становитимуть 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше порівняно з 2025 роком. Із них 183,9 млрд грн спрямовано саме на оплату праці у системі освіти.

Крім підвищення зарплат, уряд передбачив низку соціальних ініціатив:

безкоштовне харчування у школах для 4,4 млн учнів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року;

удвічі більші академічні стипендії для понад 163,8 тисячі студентів з 1 вересня 2026 року;

2,1 млрд грн на закупівлю 14,1 млн нових підручників для 4-х та 9-х класів;

15 млрд грн на інвестиційні освітні проєкти — укриття, харчоблоки, шкільні автобуси та розвиток програми "Нова українська школа".

Станом на липень 2025 року середня зарплата у сфері освіти становила лише 16 тис. грн при загальноукраїнському рівні у 26,5 тис. грн. Наразі педагоги отримують додаткові надбавки у розмірі 2 тис. грн, проте без підвищення базових окладів.

Раніше уряд планував поступове зростання зарплат освітян протягом трьох років, очікуючи, що до 2028 року вони сягнуть близько 20 тис. грн. Нове рішення Кабміну змінює ці плани та передбачає різке підвищення вже у 2026-му.

