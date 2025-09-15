На 50% больше в течение года: Кабмин предлагает существенно увеличить зарплаты учителей

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2026 год. Наибольшие расходы предусмотрены на образование — более 265 млрд грн, что на 66,5 млрд больше, чем в прошлом году.

Related video

Кабинет министров Украины заложил в проект Государственного бюджета на 2026 год резкое повышение зарплат педагогам. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат на 50% больше в течение года: на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Об этом говорится в ее заявлении в Telegram.

Общие расходы на сферу образования в бюджете составят 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. Из них 183,9 млрд грн направлено именно на оплату труда в системе образования.

Кроме повышения зарплат, правительство предусмотрело ряд социальных инициатив:

бесплатное питание в школах для 4,4 млн учеников 1-11 классов с 1 октября 2026 года;

вдвое большие академические стипендии для более 163,8 тысячи студентов с 1 сентября 2026 года;

2,1 млрд грн на закупку 14,1 млн новых учебников для 4-х и 9-х классов;

15 млрд грн на инвестиционные образовательные проекты — укрытия, пищеблоки, школьные автобусы и развитие программы "Новая украинская школа".

По состоянию на июль 2025 года средняя зарплата в сфере образования составляла лишь 16 тыс. грн при общеукраинском уровне в 26,5 тыс. грн. Сейчас педагоги получают дополнительные надбавки в размере 2 тыс. грн, однако без повышения базовых окладов.

Ранее правительство планировало постепенный рост зарплат педагогов в течение трех лет, ожидая, что к 2028 году они достигнут около 20 тыс. грн. Новое решение Кабмина меняет эти планы и предусматривает резкое повышение уже в 2026-м.

Как сообщал Фокус, недавно Кабинет министров Украины утвердил новые правила выплат для педагогических работников, которые затрагивают ежегодное вознаграждение, надбавки за стаж и доплаты за инклюзивное обучение.

Также Фокус писал, что в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда.