В Украине установили новые размеры надбавок учителям: что известно

Кабинет министров Украины утвердил новые правила выплат для педагогических работников, которые затрагивают ежегодное вознаграждение, надбавки за стаж и доплаты за инклюзивное обучение.

Теперь ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд будет выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада, который сегодня составляет 3195 гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кроме того, местные органы власти получили право устанавливать дополнительные виды и размеры выплат.

Изменения коснулись и надбавок за выслугу лет. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее исключались. Это позволит большему числу работников получать соответствующие надбавки.

Отдельно правительство закрепило порядок выплаты доплат за инклюзивное обучение. Так, воспитатели-методисты в детских садах с тремя и более инклюзивными группами будут получать доплату в размере 20% должностного оклада. При этом учебные заведения и их учредители могут устанавливать дополнительные надбавки за счет собственных поступлений.

Напомним, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено. В государственном бюджете отсутствуют ресурсы для выполнения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей установление должностного оклада учителя самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат.

Также с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.