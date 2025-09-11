В Україні встановили нові розміри надбавок учителям: що відомо

Кабінет міністрів України затвердив нові правила виплат для педагогічних працівників, які зачіпають щорічну винагороду, надбавки за стаж і доплати за інклюзивне навчання.

Відтепер щорічна грошова винагорода за сумлінну працю виплачуватиметься всім освітянам у розмірі до одного посадового окладу, який сьогодні становить 3195 гривень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

Крім того, місцеві органи влади отримали право встановлювати додаткові види і розміри виплат.

Зміни торкнулися і надбавок за вислугу років. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуть періоди роботи на низці посад, які раніше виключалися. Це дасть змогу більшій кількості працівників отримувати відповідні надбавки.

Окремо уряд закріпив порядок виплати доплат за інклюзивне навчання. Так, вихователі-методисти в дитячих садочках із трьома і більше інклюзивними групами отримуватимуть доплату в розмірі 20% посадового окладу. При цьому заклади освіти та їхні засновники можуть встановлювати додаткові надбавки за рахунок власних надходжень.

Нагадаємо, у 2026 році українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак підвищення зарплат поки що не передбачено. У державному бюджеті відсутні ресурси для виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат.

Також з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.