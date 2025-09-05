В уряді визнали відсутність грошей на підвищення зарплат учителям: що відомо

У 2026 році українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак підвищення зарплат поки що не передбачено.

Related video

У державному бюджеті відсутні ресурси для виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат. Цю норму зупинено. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час сесії запитань до уряду.

Лісовий нагадав, що поточного року освітяни отримують додаткову виплату за роботу в складних умовах — 2 тисячі гривень, і ці кошти також закладено в бюджеті на наступний рік.

Міністр додав, що питання підвищення зарплати вчителів обговорюють спільно з Міністерством фінансів, однак конкретних цифр поки що не визначено. Переговори тривають і, як підкреслив Лісовий, багато чого залежатиме від оборонних потреб країни.

Нагадаємо, у липні 2025 року середня зарплата у сфері освіти становила 16 029 грн, що на понад 10 тисяч менше за середню по країні — 26 499 грн. Менше за освітян отримують тільки працівники культури, мистецтва та розваг (14 468-14 873 грн). Для порівняння: у поштово-кур'єрській сфері зарплата сягає 19 589 грн. У листопаді 2024 року спалахнув скандал через залякування дітей у садочку. Вихователі закладу "Зернятко" в Івано-Франківську погрожували трирічним дітям. Обурені батьки звернулися до поліції, і слідчі порушили справу про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

21 серпня Фокус передавав, що в Україні розширюють програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Уже з вересня безплатні обіди отримуватимуть усі учні початкових класів, а також школярі 5-11 класів у прифронтових громадах.