В правительстве признали отсутствие денег на повышение зарплат учителям: что известно

В 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено.

Related video

В государственном бюджете отсутствуют ресурсы для выполнения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей установление должностного оклада учителя самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат. Эта норма остановлена. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в ходе сессии вопросов к правительству.

Лисовой напомнил, что в текущем году педагоги получают дополнительную выплату за работу в сложных условиях – 2 тысячи гривен, и эти средства также заложены в бюджете на следующий год.

Министр добавил, что вопрос повышения зарплаты учителей обсуждается совместно с Министерством финансов, однако конкретные цифры пока не определены. Переговоры продолжаются и, как подчеркнул Лисовой, многое будет зависеть от оборонных потребностей страны.

Напомним, в июле 2025 года средняя зарплата в сфере образования составила 16 029 грн, что более чем на 10 тысяч меньше средней по стране — 26 499 грн. Меньше педагогов получают только работники культуры, искусства и развлечения (14 468–14 873 грн). Для сравнения: в почтово-курьерской сфере зарплата достигает 19 589 грн.в ноябре 2024 года вспыхнул скандал из-за запугивания детей в саду. Воспитатели заведения "Зернышко" в Ивано-Франковске угрожали трехлетним детям. Возмущенные родители обратились в полицию, и следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

21 августа Фокус передавал, что в Украине расширяют программу бесплатного горячего питания для школьников. Уже с сентября бесплатные обеды будут получать все ученики начальных классов, а также школьники 5-11 классов в прифронтовых общинах.