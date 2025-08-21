Бесплатные обеды для школьников: в Украине расширяют программу питания с 2025 года (видео)

В Украине расширят программу бесплатного горячего питания для школьников. С сентября 2025 года бесплатные обеды будут получать все ученики начальных классов, а также школьники 5-11 классов в прифронтовых общинах.

По информации с конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира", о планах расширения программы заявили первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко. Зеленская подчеркнула, что школьный обед для детей в военное время — это не только о здоровье, но и о заботе, стабильности и ощущении защищенности. Она отметила, что уже модернизировано более тысячи пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а ежедневно 1,5 млн учеников младших классов получают бесплатное питание.

Свириденко сообщила, что правительство планирует следующий этап — обеспечить бесплатными обедами всех школьников страны с 1 по 11 класс, начиная со следующего года. Для этого в госбюджете будут искать дополнительные ресурсы.

Эфир конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира"

Ранее Новая украинская школа сообщала, что с сентября 2025 года ученики начальной школы по всей стране и старшеклассники прифронтовых общин будут иметь гарантированное полноценное питание. На эти цели правительство уже перераспределило 779,8 млн грн местным бюджетам по специальному фонду государственного бюджета.

В Кабмине уточнили, что средства направят на организацию питания в школах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Кроме того, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, принято постановление о финансировании питания за счет Всемирной продовольственной программы ООН. Первый аванс в размере 118,5 млн грн будет направлен в 364 громады в восьми приграничных и прифронтовых регионах. Это позволит обеспечить питанием более 250 тысяч учеников начальных классов и уменьшить нагрузку на госбюджет.

Напомним, что Правительство уже определило официальные даты начала и завершения учебного года для школ Украины. В частности, новый учебный год начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Кроме этого, сообщалось, что с 2027 года украинские школьники будут учиться по новому формату. Так, после 9 класса ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и предметы в соответствии с собственными интересами и будущими планами.