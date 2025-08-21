Безкоштовні обіди для школярів: в Україні розширюють програму харчування з 2025 року (відео)

В Україні розширять програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Від вересня 2025 року безоплатні обіди отримуватимуть усі учні початкових класів, а також школярі 5–11 класів у прифронтових громадах.

За інформацією з конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу", про плани розширення програми заявили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Зеленська наголосила, що шкільний обід для дітей у воєнний час – це не лише про здоров’я, а й про турботу, стабільність і відчуття захищеності. Вона зазначила, що вже модернізовано понад тисячу харчоблоків, більше ніж 6500 кухарів пройшли навчання у кулінарних хабах, а щодня 1,5 млн учнів молодших класів отримують безкоштовне харчування.

Свириденко повідомила, що уряд планує наступний етап – забезпечити безкоштовними обідами всіх школярів країни з 1 по 11 клас, починаючи з наступного року. Для цього у держбюджеті шукатимуть додаткові ресурси.

Раніше Нова українська школа повідомляла, що з вересня 2025 року учні початкової школи по всій країні та старшокласники прифронтових громад матимуть гарантоване повноцінне харчування. На ці потреби уряд уже перерозподілив 779,8 млн грн місцевим бюджетам за спеціальним фондом державного бюджету.

У Кабміні уточнили, що кошти спрямують на організацію харчування у школах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Крім того, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, ухвалено постанову про фінансування харчування за рахунок Всесвітньої продовольчої програми ООН. Перший аванс у розмірі 118,5 млн грн буде спрямований до 364 громад у восьми прикордонних і прифронтових регіонах. Це дозволить забезпечити харчуванням понад 250 тисяч учнів початкових класів та зменшити навантаження на держбюджет.

Нагадаємо, що Уряд вже визначив офіційні дати початку та завершення навчального року для шкіл України. Зокрема, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року.

Окрім цього, повідомлялося, що з 2027 року українські школярі навчатимуться за новим форматом. Так, після 9 класу учні зможуть самостійно обирати профіль та предмети відповідно до власних інтересів і майбутніх планів.