В Ивано-Франковске воспитатели садика запугивали детей: полиция начала расследование, — СМИ

По информации журналистов, воспитательница и няня угрожали физическими наказаниями и психологически издевались над детьми. Причастных уволили с работы, все обстоятельства уже расследует полиция.

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В учреждении дошкольного образования №18 "Зернышко" в городе ИваноФранковск вспыхнул скандал, поскольку воспитательница и няня групп с трехлетними детьми угрожали им полицией и психологам за отказ хотели есть, обуваться или поднимать упавшую вилку. Об этом сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на аудиозапись, которая попала в редакцию и родителей малышей.

Медиа пишет, что на записях слышно общение педагогов с трехлетними детьми на повышенных тонах в течение всего дня. Кого-то из малышей называли "хамовитым ребенком", а одна работница пригрозила "отломить голову".

Еще одного ребенка пообещали наказание "бабочкой" — местом для "непослушных детей". А ребенок начал плакать, то ему угрожали полицией и визитом к психологу. На вопрос ребенка, скоро ли придет мама, то кто-то из воспитательниц сказал "нет", чем вызвала еще больший плач у ребенка.

СМИ пишет, что матери нескольких детей обратились в полицию. Там журналистам сообщили, что родители детей заявили о психологическом давлении на детей, угрозе применения физического наказания и системного запугивания со стороны воспитательницы и ее помощницы. Мама дочерей заявили полицейским, что в течение двух недель дети "находятся в подавленном состоянии и отказываются посещать дошкольное учреждение".

Что говорят в полиции

В полиции, как пишут журналисты, подтвердили, что к ним обратилось несколько родителей, а сотрудники ювенальной превенции "немедленно отреагировали на обращение" и уведомили Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета с целью "принять меры во избежание давления, защиты прав и интересов детей".

"Следователи Ивано-Франковского районного управления полиции (РУП) начали уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полиция устанавливает все детали происшествия. Ведется следствие", — говорится в сообщении.

Позже медиа сообщило, что местный департамент образования отреагировал на скандал в детском саду "Зернышко". Там сообщили, что эти педагоги были уволены с их мест работы, а делом о травле детей уже расследует полиция.

"Любые проявления насилия или пренебрежения в учебных заведениях являются не только неприемлемыми, но и преступными", — добавили в местном департаменте образования.

Напомним, Фокус писал о новом скандале из-за условий в детдоме на Львовщине. Детей в заведении сажали в изолятор до пяти суток, и они могли жить в приюте более двух лет вместо 90 дней. Также во время проверки обнаружили, что врачи в приюте не имели соответствующей лицензии.

Также мы сообщали, что в Британии мужчину осудили за создание ИИ-фото с насилием над детьми. Осужденный Хью Нельсон решил "зарабатывать" способом создания непристойных ИИ-фото малолетних детей, а среди его "клиентов" были настоящие педофилы.