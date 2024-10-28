Получил 18 лет: мужчину осудили за создание ИИ-фото с насилием над детьми (фото, видео)

Осужденный Хью Нельсон уже имел проблемы с законом, когда ранее создавал дипфейки. Однако на этот раз британец решил "зарабатывать" путем создания непристойных ИИ-фото малолетних детей, а среди его "клиентов" были настоящие педофилы.

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В Великобритании суд осудил жителя Болтона Хью Нельсона за создание ИИ-фото насильственного характера над детьми. Теперь осужденный проведет 18 лет за решеткой за свои преступления, сообщает The Guardian.

Медиа пишет, что 27-летний житель графства Большой Манчестер причастен к 16 доказанным случаям с сексуальным насилием над детьми. Нельсон использовал компьютерную программу Daz 3D с функцией ИИ. Он пытался превратить обычные фото детей в изображения сексуального насилия, которые продавал в интернет-чатах.

Осужденный Хью Нельсон (фото:gmp.police.uk)

Управление полиции утверждает, что в подобных группах Нельсон обсуждал сексуальное насилие с другими людьми, а в некоторых случаях ему "заказы" делали педофилы — они присылали фотографии детей, с кем контактировали в реальной жизни. За полтора года осужденный удалось заработать около 5 тысяч фунтов (более 260 тыс. гривен)

СМИ указывает, что ранее мужчину уже осуждали за создание дипфейков. Тогда преступник переносил полные очертания лица на другое тело и тоже зарабатывал на этом.

Полиция Большого Манчестера отмечает, что Хью Нельсона разоблачили в июне 2023 года. Тогда к мужчине в чате обратился полицейский под прикрытием. Преступник рассказал копу, что создает соответствующие картинки на основе предоставленных ему фотографий за 80 фунтов (более 4 тысяч гривен).

Видео признания Нельсона во время допроса полицией (видео: Greater Manchester Police/Youtube)

Во время обыска квартиры Нельсона оказалось, что осужденный переписывался с тремя людьми, которых поощрял к изнасилованию детей. Его жертвами и клиентами были жители нескольких стран, в частности Италии, Франции и США.

Журналисты пишут, что Нельсона признали виновным в распространении, создании и хранении непристойных изображений, а также призывах к изнасилованию ребенка в возрасте до 13 лет и попытке подстрекательства мальчика в возрасте до 16 лет к половому акту. Суд признал его вину и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Судья королевского суда Болтона Мартин Уолш во время слушаний заявил, что для суда "невозможно установить", действительно ли "клиенты" изнасиловали детей после создания Нельсоном непристойных изображений. Адвокат осужденного Роберт Элиас пытался оправдать подсудимого, отмечая, что Нельсон "жил одинокой жизнью в спальне в доме своих родителей".

Напомним, Фокус сообщал, что в США родители погибшего сына подали в суд на владельца чат-бота с ИИ. В течение месяцев подросток активно общался с персонажем Дейнерис Таргариен из саги "Игры Престолов", которую называл "Дени". Хотя парень понимал, что общается с ИИ, но несмотря на это все равно развил эмоциональную привязанность к чат-боту.

Также мы писали о возмущении отца от того, как чат-бота с ИИ "оживил" фото их убитой 18 лет назад дочери. Мужчина обнаружил фото своей погибшей дочери Дженнифер в приложении, которое позволяет создавать виртуальных персонажей.