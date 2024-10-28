Отримав 18 років: чоловіка засудили за створення ШІ-фото з насиллям над дітьми (фото, відео)

Засуджений Г'ю Нельсон уже мав проблеми з законом, коли раніше створював дипфейки. Однак цього разу британець вирішив "заробляти" способом створення непристойних ШІ-фото малолітніх дітей, а серед його "клієнтів" були справжні педофіли.

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У Великій Британії суд засудив мешканця Болтона Г'ю Нельсона за створення ШІ-фото насильницького характеру над дітьми. Тепер засуджений проведе 18 років за ґратами за свої злочини, повідомляє The Guardian.

Медіа пише, що 27-річний житель графства Великий Манчестер причетний до 16 доведених випадків із сексуальним насильством над дітьми. Нельсон використовував комп'ютерну програму Daz 3D з функцією ШІ. Він намагався перетворити звичайні фото дітей на зображення сексуального насильства, які продавав у інтернет-чатах.

Засуджений Г'ю Нельсон (фото:gmp.police.uk)

Управління поліції стверджує, що в таких групах Нельсон обговорював сексуальне насильство з іншими людьми, а в деяких випадках йому "замовлення" робили педофіли — вони надсилали світлини дітей, з якими контактували в реальному житті. За півтора року засуджений вдалося заробити близько 5 тисяч фунтів (понад 260 тис. гривень)

ЗМІ вказує, що раніше чоловіка вже засуджували за створення дипфейків. Тоді злочинець переносив повні обриси обличчя на інше тіло і теж заробляв на цьому.

Поліція Великого Манчестера зазначає, що Г’ю Нельсона викрили у червні 2023 року. Тоді до чоловіка у чаті звернувся поліцейський під прикриттям. Злочинець розповів копу, що створює відповідні картинки на основі наданих йому фотографій за 80 фунтів (понад 4 тисячі гривень).

Відео зізнання Нельсона під час допиту поліцією (відео: Greater Manchester Police/Youtube)

Під час обшуку помешкання Нельсона виявилося, що засуджений переписувався з трьома людьми, яких заохочував до зґвалтування дітей. Його жертвами та клієнтами були жителі кількох країн, зокрема Італії, Франції та США.

Журналісти пишуть, що Нельсона визнали винним у розповсюдженні, створенні та зберіганні непристойних зображень, а також закликах до зґвалтування дитини віком до 13 років та спробі підбурювання хлопчика віком до 16 років до статевого акту. Суд визнав його провину та призначив йому покарання у вигляді 18 років позбавлення волі.

Суддя королівського суду Болтона Мартін Волш під час слухань заявив, що для суду "неможливо встановити", чи справді "клієнти" зґвалтували дітей після створення Нельсоном непристойних зображень. Адвокат засудженого Роберт Еліас намагався виправдати підсудного, відзначаючи, що Нельсон "жив самотнім життям у спальні в будинку своїх батьків".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в США батьки загиблого сина подали в суд на власника чат-бота з ШІ. Протягом місяців підліток активно спілкувався з персонажем Дейнеріс Таргарієн із саги "Гри Престолів", яку називав "Дені". Хоча хлопець розумів, що спілкується з ШІ, та попри це все одно розвинув емоційну прихильність до чат-бота.

Також ми писали про обурення батька від того, як чат-бота з ШІ "оживив" фото їх убитої 18 років тому доньки. Чоловік виявив фото своєї загиблої доньки Дженніфер у застосунку, який дає змогу створювати віртуальних персонажів.