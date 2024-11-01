В Івано-Франківську вихователі садочку залякували дітей: поліція почала розслідування, — ЗМІ

За інформацією журналістів, вихователька та няня погрожували фізичними покараннями та психологічно знущалися з дітей. Причетних звільнили з роботи, всі обставини уже розслідує поліція.

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В закладі дошкільної освіти №18 "Зернятко" в місті ІваноФранківськ спалахнув скандал, оскільки вихователька та няня груп з трирічними дітьми погрожували їм поліцією та психологам за відмову хотіли їсти, взуватися чи підіймати виделку, що впала. Про це повідомляє місцеве видання "Галка" з посиланням на аудіозапис, який потрапив до редакції та батьків малюків.

Медіа пише, що на записах чутно спілкування педагогів із трирічними дітьми на підвищених тонах протягом всього дня. Когось з малечі називали "хамовитою дитиною", а одна працівниця пригрозила "одломить голову".

Ще одну дитину пообіцяли покарання "метеликом" – місцем для "нечемних дітей". А дитина почала плакати, то їй погрожували поліцією та візитом до психолога. На запитання дитини, чи скоро прийде мама, то хтось з виховательок сказав "ні", чим викликала ще більший плач у дитини.

ЗМІ пише, що матері кількох дітей звернулися до поліції. Там журналістам повідомили, що батьки дітей заявили про психологічний тиск на дітей, погрозу застосування фізичного покарання та системного залякування зі сторони виховательки та її помічниці. Мама доньок заявили поліціянтами, що протягом двох тижнів діти "перебувають у пригніченому стані та відмовляються відвідувати дошкільний заклад".

Що кажуть в поліції

В поліції, як пишуть журналісти, підтвердили, що до них звернулося кілька батьків, а співробітники ювенальної превенції "негайно відреагували на звернення" та повідомили Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради з метою "вжити заходів щодо уникнення тиску, захисту прав та інтересів дітей".

"Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції (РУП) розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліція встановлює усі деталі події. Триває слідство", – йдеться у повідомленні.

Пізніше медіа повідомило, що місцевий департамент освіти відреагував на скандал у дитячому садочку "Зернятко". Там повідомили, що цих педагогів було звільнено з їх місць роботи, а справою про цькування дітей вже розслідує поліція.

"Будь-які прояви насилля чи зневаги у закладах освіти є не лише неприйнятними, а й злочинними", — додали в місцевого департаменту освіти.

Нагадаємо, Фокус писав про новий скандал через умови в дитбудинку на Львівщині. Дітей у закладі саджали до ізолятора аж до п'яти діб, і вони могли жити у притулку понад два роки замість 90 днів. Також під час перевірки виявили, що лікарі у притулку не мали відповідної ліцензії.

Також ми повідомляли, що в Британії чоловіка засудили за створення ШІ-фото з насиллям над дітьми. Засуджений Г'ю Нельсон вирішив "заробляти" способом створення непристойних ШІ-фото малолітніх дітей, а серед його "клієнтів" були справжні педофіли.